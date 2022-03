UP Board Exam 2022: इन शिफ्ट में होगी यूपी बोर्ड परीक्षा, नकल पर नकेल कसने के लिए हैं कड़े इंतजाम

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UPMSP Exam, upmsp.edu.in). यूपी सरकार यूपी बोर्ड परीक्षा (UPMSP Exam) में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए काफी तैयारी कर रही है. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) के दौरान काफी सख्ती बरती जाएगी. इसी वजह से यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र (UP Board Exam Centre) भी काफी सावधानी से चुने गए हैं. सभी केंद्रों पर कुछ खास गाइडलाइंस (UP Board Exam Guidelines) का पालन करना अनिवार्य है.

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का शेड्यूल (UP Board Exam 2022 Date) जारी किया जा चुका है. इस साल यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 24 मार्च से 12 अप्रैल 2022 तक और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की परीक्षा 24 मार्च से 20 अप्रैल 2022 तक चलेगी. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक किया जा सकता है. जानिए यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं (UP Board Exam Guidelines).

बड़े स्तर पर रखी जाएगी निगरानी

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र की निगरानी दो स्तर पर की जाएगी (UP Board Exam Centre). इसके लिए जनपद और प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं. जनपद स्तर के परीक्षा केंद्र पर कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं. जिला व प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम सीसीटीवी कैमरा, वॉयस रिकॉर्डर और डीवीआर की मदद से परीक्षा केंद्र पर कड़ी नजर रखेंगे. सभी परीक्षा केंद्रों को वेबकास्टिंग के जरिए जिला और प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा. इसकी निगरानी शिक्षा व प्रशासनिक अधिकारी करेंगे.

इस समय होगी यूपी बोर्ड परीक्षा

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) दो शिफ्ट में होगी. सुबह की शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक और अगली शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी. सभी छात्रों को कोविड 19 प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का भी पालन करना होगा. परीक्षा केंद्र (UP Board Exam Guidelines) के अंदर मौजूद छात्रों व परीक्षकों को मास्क लगाना होगा व जरूरत पड़ने पर सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा.

