UP Board Exam 2023: यूपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट में क्या जानकारी मिलेगी? कब जारी होंगे एडमिट कार्ड?

नई दिल्ली (UP Board Exam 2023 Date Sheet). यूपी बोर्ड परीक्षा के सफल आयोजन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के ऊपर होती है (UPMSP Exam). यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेटशीट बहुत जल्द upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी जाएगी (UP Board 10th 12th Exam 2023). स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि इसके अलावा कहीं और जारी की जा रही डेटशीट पर भरोसा न करें.

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है (UP Board 10th 12th Exam 2023). अभी तक की जानकारी के हिसाब से यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 मार्च में शुरू होने की उम्मीद है (UP Board Exam 2023 Date). बीते 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इस सेशन में 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है (UP Board 10th Exam). इसका मतलब है कि पढ़ाई करने की इच्छुक छात्राओं का डेटा बढ़ा है.

साथ आएगी तीनों स्ट्रीम की डेटशीट

कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद तीनों स्ट्रीम यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की डेटशीट एक साथ जारी करेगा (UP Board Exam Date Sheet). तीनों ही स्ट्रीम्स की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड की जाएगी (UPMSP Website). तब तक किसी भी फेक न्यूज या अन्य वेबसाइट पर अपलोड होने वाली फर्जी वेबसाइट पर यकीन न करने की सलाह दी जाती है.

यूपी बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड कब जारी होंगे?

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की डेटशीट में विषय के नाम, परीक्षा की तारीख व समय/पाली की पूरी जानकारी दर्ज होगी. सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि डेटशीट जारी होते ही उसे डाउनलोड कर उसकी प्रति अपने पास सेव करके रख लें. वहीं, बोर्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे (UP Board Exam Admit Card). उसमें रोल नंबर, नाम, कक्षा, स्ट्रीम जैसी जानकारियों को डबल चेक कर लें.

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की डेटशीट कैसे डाउनलोड करें?

स्टेप 1- यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की डेटशीट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा (UP Board Exam 2023 Date Sheet Download).

स्टेप 2- उसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर डाउनलोड सेक्शन पर जाकर स्क्रॉल करें.

स्टेप 3- वहां नजर आ रहे 10वीं, 12वीं डेटशीट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- डेटशीट के लिंक पर क्लिक करने के बाद टाइम टेबल स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा.

स्टेप 5- टाइम टेबल चेक करके भविष्य के इस्तेमाल के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी रख लें.

