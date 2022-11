UP Board Exam 2023: 58 लाख से ज्यादा छात्र देंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2023, चेक करें नया पैटर्न

नई दिल्ली (UP Board Exam 2023, UP Board Exam Pattern). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 की तारीखें जारी कर दी हैं. यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को डेटशीट जारी होने का इंतजार है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की डेटशीट upmsp.edu.in पर अपलोड की जाएगी.

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में 31,16,458 और 12वीं में 27,50,871 स्टूडेंट्स शामिल होंगे (UP Board 10th 12th Exam 2023). यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में काफी सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है. जानिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का पैटर्न (UP Board Exam Pattern) और डेटशीट डाउनलोड करने के स्टेप्स (UP Board Exam 2023 Date Sheet).

कब होगी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 24 मार्च से 11 अप्रैल 2023 के बीच होंगी. वहीं, यूपी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी 2023 के बीच का शेड्यूल तय किया गया है. इसी बीच 13 फरवरी 2023 से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू की जाएंगी. यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की डेटशीट नवंबर में ही upmsp.edu.in पर जारी होने की उम्मीद है.

चेक करें यूपी बोर्ड का नया परीक्षा पैटर्न

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव होने वाला है (UP Board Exam Pattern). पेपर को दो भागों में बांटा जाएगा. इसमें पहला सेक्शन 30 मार्क्स का एमसीक्यू होगा. वहीं, 70 मार्क्स के दूसरे सेक्शन में वर्णानात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे. यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में क्वालीफाई करने के लिए दोनों भागों में पास होना जरूरी है.

यूपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट कैसे डाउनलोड करें?

1- यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की डेटशीट जारी होने के बाद UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा.

2- होमपेज पर UP Board Class 10th 12th Exam Date Sheet 2022-23 लिंक पर क्लिक करें.

3- आपकी स्क्रीन पर डेटशीट डिसप्ले हो जाएगी.

4- डाउनलोड पर क्लिक कर इसे सेव कर लें. आप चाहें तो इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.

