UP Board Exam 2023: यूपी बोर्ड के छात्र ध्यान दें! कोई परेशानी होने पर तुरंत इन नंबरों पर करें कॉल

नई दिल्ली (UP Board Exam 2023, UP Board Helpline Number). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2023 से 4 मार्च 2023 के बीच होंगी (UP Board Exam 2023 Date Sheet). यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की पूरी डेटशीट upmsp.edu.in पर चेक की जा सकेगी (UP Board 10th 12th Exam 2023).

यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है. यूपी बोर्ड 12वीं प्रायोगिक परीक्षा 21 जनवरी 2023 से शुरू हो रही है (UP Board 12th Practical Exam 2023). इससे पहले यूपी बोर्ड ने छात्र-छात्राओं की मदद और सहूलियत के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे इन नंबरों को कहीं नोट करके रख लें.

कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी शिकायत

यूपी बोर्ड के मुख्यालय प्रयागराज और क्षेत्रीय कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं. यूपी बोर्ड ने कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. 21 जनवरी 2023 से इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. प्रैक्टिकल परीक्षाओं के दौरान प्रधानाचार्य या शिक्षक से कोई शिकायत होने पर स्टूडेंट्स इन हेल्पलाइन नंबर पर समाधान पा सकते हैं. यह जानकारी यूपी बोर्ड के सचिव दिव्य कांत शुक्ल ने दी है.

तुरंत नोट करें जरूरी नंबर

1- क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के हेल्पलाइन नंबर 0121-2660742 व 9454457256 हैं.

2- क्षेत्रीय कार्यालय बरेली का हेल्पलाइन नंबर 0581-2576494 है.

3- प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 0532-2423265 व 3838510862 हैं.

4- वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर 0542-2509990 है.

5- गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 0551-2205271 व 6394717234 हैं.

6- यूपी बोर्ड प्रयागराज मुख्यालय के हेल्पलाइन नंबर 18001805310 व 18001805312 है.

इस बात का रखें ध्यान

आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें शिकायत करने वाले स्टूडेंट्स की पहचान गोपनीय रखी जाती है. आपके शिक्षकों व प्रधानाचार्य तक इस बात की जानकारी नहीं पहुंचेगी कि शिकायत किसने की है. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि यह पहल आपकी मदद करने के लिए है. इसलिए इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके गलत सूचना न दें.

