UP Board Exam 2023: यूपी बोर्ड 10वीं में लड़कियों ने तोडे़ सभी रिकॉर्ड, इतिहास में दर्ज होगा यह साल

नई दिल्ली (UP Board Exam 2023, UPMSP Registration). यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अपनी डेटशीट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं (UP Board Exam Date Sheet). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की परीक्षाओं के संबंध में जरूरी सूचना का अपडेट देंगे (UPMSP 10 12 Exam 2023).

हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स का डेटा शेयर किया है (UPMSP Registration). इसमें एक सुखद बदलाव देखने को मिला है. दरअसल, बीते कई सालों के मुकाबले इस सेशन यानी 2023 में होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा में लड़कियों की संख्या में इजाफा देखा गया है (UP Board Class 10 Girls).

5 सालों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और UPMSP के अधिकारियों की मानें तो 2023 में यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा देने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है. इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा के लिए कुल 31,16,485 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है (UP Board 10th Exam 2023). इनमें से 14,18,462 (45.51%) लड़कियां हैं. यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला के मुताबिक, पिछले 5 सालों में यह अब तक का सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है.

जानें तीन दशकों का हाल

पिछले तीन दशकों में यूपी बोर्ड हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले मात्र एक-चौथाई थी (UP Board Class 10 Girls). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के मुताबिक, यूपी बोर्ड से संबद्ध ज्यादातर स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं (UP Board Schools). इस साल गर्ल स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लड़कियों की शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है.

कब आएगी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की डेटशीट?

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेटशीट (UP Board Exam Date Sheet) जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी जाएगी. पिछले कुछ सालों का बोर्ड परीक्षा ट्रेंड देखें तो एग्जाम मार्च से मई 2023 के बीच होने चाहिए (UP Board Exam 2023). हालांकि फिलहाल इस पर ऑफिशियल अपडेट का इंतजार किया जा रहा है. तब तक स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड मॉडल पेपर (UP Board Model Paper) से अपनी तैयारी कर सकते हैं.

