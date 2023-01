UP Board Exam Date Sheet 2023: कहां और कैसे चेक करें यूपी बोर्ड की पूरी डेटशीट? देखें अपडेट

नई दिल्ली (UP Board Exam Date Sheet 2023). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे (UP Board Exams). इन सभी को काफी बेसब्री से अपनी डेटशीट जारी होने का इंतजार है. सूत्रों की मानें तो यूपी बोर्ड परीक्षा फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगी (UP Board Exam Schedule).

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का शेड्यूल यूपी निकाय चुनाव पर निर्भर करता है. अब चुनाव में देरी होने से बोर्ड परीक्षाएं अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगी (UP Board Exam Date 2023). सूत्रों के मुताबिक, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 5 मार्च 2023 तक पूरी हो जाएगी. स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षा पूरी हो जाएगी.

सिर्फ इस वेबसाइट पर देखें डेटशीट

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की डेटशीट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी की जाएगी (UPMSP Exam Date Sheet 2023). तब तक किसी भी फेक डेटशीट पर भरोसा न करें. यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल चेक करने के लिए सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जारी होने का ही इंतजार करें. इसके अलावा https://hindi.news18.com/news/education/ पर भी अपना शेड्यूल चेक कर पाएंगे.

4 स्टेप्स में कैसे चेक करें UP Board Exam Date Sheet 2023?

1. यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की डेटशीट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट – upmsp.edu.in पर जाना होगा.

2. फिर होमपेज पर यूपी बोर्ड 10वीं/12वीं डेट शीट लिंक पर क्लिक करना होगा.

3. यूपीएमएसपी डेट शीट 2023 (UPMSP Date Sheet 2023) पीडीएफ स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा.

4. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं डेट शीट पीडीएफ को डाउनलोड और सेव कर लें.

मॉडल पेपर से करें तैयारी

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा की तैयारी करने के लिए वेबसाइट पर अपलोड किए गए मॉडल पेपर की मदद ली जा सकती हैं (UP Board Model Paper). इनसे यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न व मार्किंग स्कीम भी समझ में आ जाएगी. यूपी बोर्ड मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी डेवलप की जा सकती हैं. हर विषय के मॉडल पेपर upmsp.edu.in पर उपलब्ध हैं.

ये भी पढ़ें:

यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, इस तारीख से हो सकते हैं एग्जाम

यूपी बोर्ड परीक्षा में हर पेपर के लिए कितना समय मिलेगा? यहां चेक करें जरूरी डिटेल्स

Tags: Board Exams 2023, UP Board, UP Board Exam, UP news, उत्तर प्रदेश