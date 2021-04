UP Board Exam 2021: 8 मई से शुरू हो सकती हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, जल्द जारी होगी डेटशीट

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) की वजह से टाली गई उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Madhyamik Shiksha Board) की ओर कराई जाने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 (UP Board Exam 2021) का आयोजन 8 मई से कराने जाने की संभावना है. माध्यमिक शिक्षा विभाग नई डेटशीट का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा हैं. मुख्यमंत्री से सहमति मिलने के बाद बोर्ड एग्जाम की स्कीम जारी कर दी जाएगी. बता दें इससे पहले बोर्ड परीक्षा का आयोजन 24 अप्रैल से 12 मई तक होना था, लेकिन पंचायत चुनाव को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को कुछ अरसे के लिए स्थगित कर दिया गया था. माध्यमिक शिक्षा विभाग के सूत्रों की मानें तो 8 मई से परीक्षा शुरू कराने का प्रस्ताव है. परिक्षाओं को मई में ही संपन्न कराकर जून के अंत तक परिणाम घोषित कराने की योजना है. परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र सहित अन्य व्यवस्थाएं पहले से ही तैयार है. अब इन्तजार है तो मुख्यमंत्री की सहमति की. जैसे ही सहमति मिलेगी नई स्कीम जारी कर दी जाएगी।उधर बोर्ड परीक्षाओं को उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद मई में परीक्षा कराई जाएगी. उम्मीद है मई के दूसरे सप्ताह से परीक्षाएं जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विचार विमर्श के बाद परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा.दरअसल, विभाग ने 24 अप्रैल से परीक्षा कराने की स्कीम जारी कर दी थी. लेकिन पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर उपजे विवाद के बाद हाईकोर्ट के फैसले से चुनाव की तारीखें बढ़ा दी गई. चूंकि पंचायत चुनाव में स्कूल व कॉलेज मतदान केंद्र के तौर पर काम करते हैं और शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी भी लगती है, लिहजा राज्य निर्वाचन आयोग की अपील पर बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया.