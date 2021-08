नई दिल्ली. UP Board Exams 2022: उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षा परिषद, UPMSP ने 2021-22 के लिये एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है. कैलेंडर के अनुसार साल 2022 में बोर्ड परीक्षाएं (UP Board Exams 2022) मार्च 2022 के चौथे सप्‍ताह से शुरू हो जाएंगी. कक्षा 10वीं और 12वीं, दोनों के लिये परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी. शेड्यूल के अनुसार प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा फरवरी के चौथे सप्‍ताह से शुरू होगी. यूपी बोर्ड (UP Board) के छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर पूरा एकेडमिक कैलेंडर देख सकते हैं.

UPMSP ने कुछ रिफॉर्म की शुरुआत भी की है, जो साल 2021-22 एकेडमिक कैलेंडर के दौरान लागू होंगे. मोरल वैल्‍यू और करियर च्‍वाइस को लेकर कई रिफॉर्म किए गए हैं.

UPMSP Academic Calendar 2021-22: यहां देखें

कक्षाएं कब से शुरू: 16 अगस्‍त 2021

हाफ-ईयरली के लिये प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षाएं कब से शुरू: नवंबर 2021 के दूसरे सप्‍ताह से

हाफ-ईयरली के लिये लिखित परीक्षा कब से शुरू: नवंबर 2021 के तीसरे सप्‍ताह से

हाफ-ईयरली का परिणाम: सितंबर 2021 के दूसरे सप्‍ताह में

कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिये ऑनलाइन /ऑफलाइन कक्षाएं कब समाप्‍त होंगी: 15 जनवरी 2022

प्री बोर्ड प्रैक्‍ट‍िकल एग्‍जाम : 24 से 31 जनवरी 2022

कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिये प्री बोर्ड लिखित परीक्षा और वार्ष‍ित गृह परीक्षा: फरवरी 2022 के पहले सप्‍ताह में

परीक्षा का परिणाम : फरवरी 2022 के तीसरे सप्‍ताह में

फाइनल बोर्ड एग्‍जाम की प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा: फरवरी 2022 के चौथे सप्‍ताह में

फाइनल बोर्ड एग्‍जाम 2022: मार्च 2022 के चौथे सप्‍ताह में

नया एकेडमिक सेशन 2022-23: अप्रैल 2022 में

छात्रों को बता दें कि कैलेंडर की तिथियों में कुछ बदलाव हो सकते हैं. यूपी बोर्ड एक गाइडलाइन भी जारी करेगा कि कैसे इस टाइमटेबल को लागू करना है. आधिकारिक नोटिस के अनुसार छात्रों के लिये किताबें दिक्षा पोर्टल (DIKSHA portal) पर उपलब्‍ध हैं.

