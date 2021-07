UP Board Result on SMS: मोबाइल पर एसएमएस के जरिए रिजल्ट ऐसे चेक करें

UP: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Board) ने 12वीं, 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. छात्र अपने यूपी बोर्ड के नतीजे (UP Board Results) की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक कर सकते हैं. मोबाइल पर भी छात्र अपना रिजल्ट एसएमएस के जरिए चेक कर सकते हैं. UP Board 10th Result की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in के अलावा upresults.nic.in और examresults.net पर भी चेक कर सकते हैं. SMS के जरिए रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को ‘UP12<space>एनरोलमेंट नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर’ को 56263 पर भेजना होगा. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इस बार रजिस्टर्ड 56 से अधिक छात्रों में 12वीं के करीब 30 लाख और 10वीं के करीब 26 लाख छात्र हैं.

इस साल कोरोना महामारी के चलते परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं. इसके चलते छात्रों का मूल्यांकन इंटर्नल असेसमेंट और पिछली कक्षाओं में हासिल अंकों के आधार पर किया जाएगा. इस बार परीक्षाएं न आयोजित होने के कारण छात्रों के पास कोई रोल नंबर नहीं है. जबकि पिछले साल तक छात्र अपने रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट चेक कर लेते थे. इस वर्ष स्थिति काफी अलग है. ऐसे में छात्रों को अपने नतीजे एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से देखा जा सकेगा. अपने एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी छात्रों को अपने स्कूल से ही हासिल करनी होगी.

SMS के जरिये UP Board Class 10th and 12th Result जानें

‘UP12<space>एनरोलमेंट नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर’ को 56263 पर भेज कर स्टूडेंट अपना रिजल्ट पा सकते है.

SMS के जरिए 10वीं रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को ‘UP10roll number’ को 56263 पर भेजना होगा.

-roll number की जगह अपना रोल नंबर लिखें.

ये भी पढ़ें-

UP Board 12th Result 2021: यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी, पढ़ें लाइव अपडेट्स

UP Board 10th 12th Results 2021: इन वेबसाइट्स चेक करें परिणाम