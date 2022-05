UP Board Result 2022: यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के इन विषयों के प्रश्न गलत, अब मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स 

UP Board Result 2022: यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट (UP Board Intermediate) की परीक्षा में पेपर छोड़ आएं है खाली या कुछ ही प्रश्न के दिए हैं जबाव तो, चिंता करने की कोई बात नहीं है. इसके लिए यूपी बोर्ड (UP Board) आपको मार्क्स देकर पास करेगा या इनके दिए गए मार्क्स के साथ आप मेरिट में आ जाएं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा UP Board 2022 की परीक्षा में इतिहास विषय में हुए विसंगतियों की वजह से किया जा रहा है.

इसके लिए यूपी बोर्ड (UP Board) अपनी गलतियों के कारण नागरिक शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखा शास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र और जीव विज्ञान के परीक्षार्थियों को 10 मार्क्स से लेकर 25 मार्क्स तक देने के लिए विवश है. यूपी बोर्ड (UPMSP) ने इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों को विशिष्ट निर्देश दिया है, जिसमें बताया गया है कि हिंदी, सामान्य हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, प्राविधिक कला, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, व्यापरिक संगठन एवं पत्र व्यवहार के विषयों के इंडेक्स में कुछ गलतियां है.

इन प्रश्नों में या तो त्रुटियां है या फिर पूछे गए प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के हैं. परीक्षार्थी इन प्रश्नों को हल किए हो या नहीं फिर भी उन्हें पूरा मार्क्स दिया जाएगा. इसमें शामिल कुल 16 विषयों के 102 प्रश्नों में या तो त्रुटियां हैं या इसके विकल्प में विसंगतियां हैं.

