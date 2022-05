UP Board Result 2022: इस दिन खत्म होगा यूपी बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया, देखें अपडेट

नई दिल्ली (UP Board Result 2022, UP Board 10th 12th Result 2022, UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट दर्ज होते ही यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 ऑफलाइन मोड में परीक्षा केंद्रों पर हुई थी. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 मार्च-अप्रैल में काफी सख्त माहौल में आयोजित की गई थी.

इस साल करीब 5 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा केंद्रों पर सख्ती को देखते हुए यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा छोड़ दी थी. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 से जुड़े सभी अपडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक करते रहें. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ही अपलोड किया जाएगा.

कब तक होगा मूल्यांकन?

यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य 23 अप्रैल 2022 से शुरू हो गया था. खबरों की मानें तो यूपीएमएसपी (UPMSP) काफी तेजी के साथ यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कॉपियों की जांच करवा रहा है (UP Board Evaluation Process). इस हिसाब से 17-20 मई 2022 के बीच यूपी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया जाएगा.

कब जारी होगा रिजल्ट?

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का मूल्यांकन कार्य खत्म होते ही यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी जाएगी. हर बार की तरह इस साल भी यूपी बोर्ड रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे हर आधिकारिक अपडेट के लिए वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें.

