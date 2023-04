UP Board Result 2023 DATE: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट का इंतजार होने वाला है खत्म! ये रहा लेटेस्ट अपडेट्स

UP Board Result 2023 DATE: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा बिना पुनर्परीक्षा कराए संपन्न कराकर करीब 30 वर्षों का रिकार्ड तोड़ चुका है. अब उसकी नजर पिछले 10 वर्ष में एक बार सबसे जल्द 27 अप्रैल से पहले घोषित किए गए रिजल्ट (UP Board Result 2023) पर है. सकुशल परीक्षा संपन्न कराने की तरह यूपी बोर्ड अब 27 अप्रैल से पहले रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2023) घोषित कर नया रिकार्ड बना सकता है. इस दिशा में यूपी बोर्ड (UP Board) सचिव दिब्यकांत शुक्ल तेजी से काम कर रहे हैं.

हाईस्कूल की परीक्षा में पहली बार प्रत्येक विषय में 20 अंक की परीक्षा OMR शीट पर कराई गई है. इस शीट का मूल्यांकन यूपी बोर्ड ने परीक्षा के दौरान ही शुरू करा दिया था. इसकी निगरानी का कार्य सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों को सौंपा गया था. इसके पूर्व हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हुई थी. हाईस्कूल की परीक्षा तीन मार्च और इंटरमीडिएट की चार मार्च को संपन्न हुई.

इसके बाद 18 मार्च से प्रदेश भर में 258 केंद्रों पर उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू कराया गया. कुल 3.19 करोड़ उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक अप्रैल तक कराया जाना था, लेकिन बोर्ड ने पहली बार परीक्षकों को प्रशिक्षण देकर मूल्यांकन शुरू कराया, जिसके चलते यह कार्य तय समय से एक दिन पहले यानी 31 मार्च को ही संपन्न हो गया. मूल्यांकन के लिए 1,43,933 परीक्षक लगाए थे.

अब रिजल्ट (UP Board Result 2023) घोषित किए जाने को लेकर तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है. शासन की हरी झंडी मिलने पर पिछले 10 वर्ष का रिकार्ड तोड़ते हुए यूपी बोर्ड 27 अप्रैल से पहले रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2023) घोषित कर सकता है. पिछले 10 वर्ष में दो बार अप्रैल में रिजल्ट घोषित हुआ है. एक बार 2018 में 29 अप्रैल को तथा दूसरी बार 2019 में 27 अप्रैल को. ऐसे में बोर्ड नया रिकार्ड बनाने की तैयारी में तेजी से जुटा है.

UP Board परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या

हाईस्कूल में कुल छात्रों की संख्या- 31,16,487

इंटरमीडिएट में कुल छात्रों की संख्या- 27,69,258

छात्रों की कुल संख्या- 58,85,745

Tags: UP Board, Up board result, UP Board Results