UP Board Result 2023 DECLARED: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट जारी, इस Direct Link से करें चेक

UP Board Result 2023 DECLARED: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आज यानि 25 अप्रैल को कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट (UP Baord 10th, 12th Result 2023) जारी कर दिया है. छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अपना नाम और रोल नंबर दर्ज करके UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP Board Result 2023) चेक कर सकते हैं. यूपी बोर्ड (UP Board) कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी.

इसके अलावा छात्र सीधे इस लिंक के जरिए भी UP Baord 10th, 12th Result 2023 चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के जरिए भी रिजल्ट (UP Board Result 2023) देख सकते हैं. इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में कुल 58,85,745 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से कक्षा 10वीं के 31,16,487 और कक्षा 12वीं के 27,69,258 छात्र शामिल थे. UP Board 10th, 12th की परीक्षा 16 फरवरी से दो पालियों में आयोजित की गई थी. पहली सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक और दूसरी दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित हुई थी.

UP Board Result 2023 इन वेबसाइटों से करें चेक

upresults.nic.in

upmsp.edu.in

results.upmsp.edu.in

UP Board Result 2023 SMS के जरिए आसानी से देखें

UP Board 12th Result 2023

UP12<स्पेस>रोल नंबर टाइप करें

इसे 56263 पर भेज दें.

यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट उसी फोन नंबर पर भेजे

UP Board 10th Result 2023

UP10<स्पेस>रोल नंबर टाइप करें

इसे 56263 पर भेज दें.

UP Board कक्षा 10 के रिजल्ट उसी फोन नंबर पर भेजे.

UP Baord Result 2023 ऐसे करें चेक

UP Baord की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

अपने लॉगिन विवरण दर्ज करें.

आपका UP Baord Result 2023 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

UP Baord Result 2023 चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट लें.

