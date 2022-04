UP Board Results 2022: यूपी बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइन, इन छात्रों को मिलेंगे एक्सट्रा मार्क्स

नई दिल्ली (UP Board Results 2022, UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in, UP Board 10th 12th Exam 2022). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा हर साल कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं. इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा कुछ देरी के साथ 24 मार्च 2022 से शुरू होकर 13 अप्रैल 2022 तक चली थी. यूपी बोर्ड रिजल्ट से जुड़े सभी अपडेट्स upmsp.edu.in पर चेक करते रहें.

यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा 2022 शुरू हो चुकी है. इस साल प्रैक्टिकल परीक्षाओं को दो चरणों में थ्योरी एग्जाम के सेंटर पर ही आयोजित किया जा रहा है. वहीं, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की कॉपियों का मूल्यांकन प्रोसेस कल यानी 23 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगा. इसके लिए बोर्ड ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं. सभी शिक्षकों को इनका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board Results 2022) मई 2022 में upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा.

बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे एक्सट्रा मार्क्स

यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए स्टूडेंट्स को एक्सट्रा मार्क्स मिलेंगे. पॉइंट्स में समझिए पूरा मामला.

1- बोर्ड परीक्षा में कुछ सवाल गलत थे, जिनके बदले में परीक्षार्थी को पूरे अंक दिए जाएंगे.

2- इस साल अच्छी हैंडराइटिंग के लिए भी स्टूडेंट्स को एक्सट्रा मार्क्स दिए जाने की बात सामने आई है.

3- यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों को स्टेप प्रोसेस में जांचा जाएगा. अगर 5 नंबर के सवाल में किसी छात्र ने दो स्टेप्स भी सही लिखे हैं तो उसे दो नंबर दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें:

CBSE Board Exam Tips: बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले क्या करें? तुरंत बनाएं यह चेकलिस्ट

CBSE Term 2 Exam: सीबीएसई परीक्षा के दौरान न करें ये 5 गलतियां, बेवजह कट जाएंगे मार्क्स

Tags: UP Board Exam 2022, UP Board Results, उत्तर प्रदेश