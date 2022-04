UP Board Results 2022: 23 अप्रैल से शुरू होगा कॉपी चेकिंग प्रोसेस, जानें शिक्षकों की परेशानी

नई दिल्ली (UP Board Results 2022, UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं. इस साल यूपी चुनाव की वजह से परीक्षाएं देरी के साथ मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई थीं. 13 अप्रैल को आखिरी परीक्षा देने के साथ ही परीक्षार्थी यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 (UP Board Results 2022) जारी होने की तारीख जानने के लिए बेसब्र हो रहे हैं.

इस साल यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा थ्योरी एग्जाम के बाद शुरू हुई हैं. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम 20 अप्रैल से शुरू हुए हैं और दो चरणों में लिए जाएंगे. प्रैक्टिकल एग्जाम मई तक चलेंगे, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम मई के आखिरी हफ्ते से लेकर जून के पहले हफ्ते तक में घोषित किया जा सकता है.

कब चेक होंगी यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी?

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों को जांचने की प्रक्रिया (UP Board Copy Checking Process) 23 अप्रैल 2022 से शुरू होगी. इसके लिए विभिन्न राजकीय स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र बनाकर कई शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है. यूपी बोर्ड कॉपी का मूल्यांकन कार्य खत्म होने और प्रैक्टिकल परीक्षा पूरी हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) यूपी बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 2022 जारी होने की सूचना दी जाएगी.

शिक्षकों को क्या है परेशानी?

यूपी बोर्ड परीक्षा की आंसर कॉपी का मूल्यांकन प्रोसेस दो दिनों में शुरू होने वाला है. लेकिन इसी बीच कुछ शिक्षकों ने अपनी परेशानी जाहिर की है. दरअसल, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की प्रति कॉपी जांचने के लिए शिक्षकों को 11 रुपये और 12वीं की कॉपी के लिए 13 रुपये दिए जाते हैं. उन्हें मूल्यांकन केंद्र पर जलपान के खर्च के तौर पर 20 रुपये और ट्रांसपोर्ट के लिए 27 रुपये दिए जाते हैं. शिक्षकों का कहना है कि सीबीएसई बोर्ड की कॉपी जांचने वाले शिक्षकों को अधिक भत्ता दिया जाता है और अब इनके भत्ते में भी कुछ बढ़ोतरी की जानी चाहिए.

