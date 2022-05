UP Board Results 2022: स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा में है बड़ा अंतर, यहां देखें यूपी बोर्ड रिजल्ट पर अपडेट

नई दिल्ली (UP Board Results 2022, UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 में हुई थी. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र पर काफी सख्ती बरती गई थी. सभी परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई थीं. इस वजह से करीब 5 लाख स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में शामिल भी नहीं हुए.

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा (UPMSP Exam) की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है. माना जा रहा है कि 17 मई 2022 तक यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य खत्म हो जाएगा. उसके बाद 25-30 मई के बीच स्टूडेंट्स को यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 (UP Board Result 2022) से जुड़ा कोई अपडेट जरूर मिल जाएगा. यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board 10th 12th Result 2022) ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा.

क्या है कंपार्टमेंट परीक्षा और स्क्रूटिनी?

कोई भी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा (UP Board Compartment Exam) उन छात्रों के लिए आयोजित करवाता है, जो एक या दो विषयों में फेल होते हैं. वहीं, स्क्रूटनी का एग्जाम उनके लिए आयोजित किया जाता है, जो अपने नंबर से नाखुश होते हैं. इन स्टूडेंट्स की कॉपियों का मूल्यांकन उनके सामने किया जाता है. फिर नए सिरे से बोर्ड रिजल्ट (Board Results) तैयार कर उनकी मार्कशीट बनाई जाती है.

इन स्टेप्स से चेक होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022

1- यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.nic.in पर जाना होगा.

2- होम पेज पर नजर आ रहे रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

3- वहां पर्सनल डिटेल्स भरकर सबमिट करें.

4- यूपी बोर्ड रिजल्ट आपके सामने डिसप्ले हो जाएगा.

5- रिजल्ट की एक कॉपी डाउनलोड कर अपने पास रख लें.

ये भी पढ़ें:

RBSE Result 2022: 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को है इंतजार, जानिए कब आएगा राजस्थान बोर्ड रिजल्ट

Dream Job: सोने के लिए मिलेगी हजारों की सैलरी, रहना-खाना भी है फ्री

Tags: UP Board Exam 2022, UP Board Results, उत्तर प्रदेश