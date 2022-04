UP Board Results 2022: मई में मुश्किल है रिजल्ट घोषित होना, जानें बड़ी वजह

नई दिल्ली (UP Board Results 2022, upmsp.edu.in, UP News). 2 सालों तक कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप झेलने वाले स्टूडेंट्स को इस साल कुछ राहत मिली है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) भी ऑफलाइन मोड में हुई है. इस साल यूपी इलेक्शंस (UP Elections) की वजह से परीक्षा कुछ देरी के साथ शुरू हुई थी.

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले लगभग 52 लाख स्टूडेंट्स में से 27,81,654 छात्र कक्षा 10वीं के थे और 24,01,035 स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं के थे. यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट मई की शुरुआत में यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th 12th Result 2022) घोषित होने का दावा कर रहे थे लेकिन फिलहाल ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं लग रहा है. इस दौरान फेक न्यूज (Fake News) से अलर्ट रहना जरूरी है.

रिजल्ट में क्यों होगी देरी?

यूपी बोर्ड परीक्षा 13 अप्रैल 2022 को खत्म हुई है. परीक्षा में करीब 52 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. ऐसे में उनकी कॉपियों का मूल्यांकन करने में कम से कम 40 दिनों का समय लग सकता है. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 (UP Board Results 2022) 25 मई के बाद से लेकर जून के पहले हफ्ते तक में कभी भी जारी किया जा सकता है.

इस तारीख से शुरू होगा मूल्यांकन

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए स्टूडेंट्स की कॉपियों का मूल्यांकन 20 अप्रैल 2022 से शुरू किया जाएगा. यूपी बोर्ड रिजल्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर घोषित किया जाएगा. स्टूडेंट्स सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

