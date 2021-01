UP Board Time Table 2021: 10वीं 12वीं की एग्जाम डेट्स से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स यहां पढ़ें

नई दिल्ली. यूपी बोर्ड टाइम टेबल 2021 (UP Board Time Table 2021) या 10वीं और 12वीं (हाईस्कूल और इंटरमीडिएट) के लिए यूपी बोर्ड डेट शीट 2021 (UP Board Date Sheet 2021 for 10th & 12th) को जल्द ही upmsp.edu.in पर जारी किया जा सकता है.यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए प्री-बोर्ड 15 जनवरी 2021 से शुरू हुए. 56 लाख से अधिक उम्मीदवार यूपी बोर्ड की परीक्षा में भाग लेंगे.यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 फरवरी 2021 से शुरू होने की उम्मीद है और मार्च 2021 तक खत्म हो सकती है. दोनों कक्षाओं के लिए यूपी बोर्ड टाइम टेबल 2021 डाउनलोड करने के लिए लिंक तब दिया जाएगा, जब बोर्ड की ओर से शेड्यूल उपलब्ध कराया जाएगा.उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल, मई मेंयूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अप्रैल,.मई में होने की संभावना जताई जा रही है. इस संबंध में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने हाल ही में बोर्ड परीक्षाएं पंचायत चुनाव के बाद कराने के संकेत दिए थे. यूपी में पंचायत चुनाव मार्च तक खत्म होने की संभावना है. इसलिए बोर्ड परीक्षाएं अप्रैल-मई में आयोजित हो सकती हैं, हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से बोर्ड ने कोई तारीख घोषित नहीं की है.पिछली बार तक एक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम छात्रों की संख्या 1200 तक निर्धारित की गई थी लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे घटाकर अधिकतम 800 कर दिया गया है. पिछली बार एक विद्यार्थी को 20 वर्ग फीट की जगह का प्रावधान किया गया था लेकिन इस बार 36 वर्ग फीट का स्पेस हर विद्यार्थी को मिलेगा. यूपी बोर्ड के मानकों के मुताबिक 500 वर्ग फीट के कमरे में सिर्फ 14 से 15 छात्र ही बैठेंगे. इससे दो छात्रों के बीच काफी स्पेस होगा.आपको बता दें कि सीबीएसई की तरह ही यूपी बोर्ड ने भी पाठ्यक्रम में 30 फीसदी कटौती की है. जिसकी जानकारी छात्रों को दी जाएगी. इसे लेकर बोर्ड ने छात्र-छात्राओं के लिए विवरण पत्रिका तैयार की है. पत्रिका में विषयवार पाठ्यक्रम की जानकारी दी गई है. अब तक जिले के माध्यमिक विद्यालयों में 70 फीसदी विवरण पत्रिका भेज दी गई है.