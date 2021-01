UP BTC/D.El.Ed 4th Semester Result: UP BTC/D.El.Ed 4th सेमेस्टर रिजल्ट 2020 जारी, पढ़ें डिटेल

नई दिल्ली. UP BTC / D.El.Ed 2018 के 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया है. 60881 छात्र परीक्षा में पास हुए जबकि 18353 असफल रहे. जो छात्र असफल रहे उनके लिए UP D.El.Ed 2018 4th सेमेस्टर परीक्षा फिर से फरवरी 2021 में आयोजित होगी. UP D.El.Ed 2019 2nd सेमेस्टर का परिणाम जल्द ही घोषित किए जाने की उम्मीद है. परिणाम वेबसाइट updeledinfo.in पर देखा जा सकता है.BTC 2018 4th सेमेस्टर के लिए परीक्षा फॉर्म भरना जनवरी 2021 से शुरू होगे. छात्र 18 से 24 जनवरी 2021 तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं.यूपी परीक्षा नियामक प्राधिकरण (UP Exam Regulatory Authority) ने D.El.Ed 2018 3rd सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा भी कर दी है. इसमें 29000 छात्र पास हुए. D.EL.Ed 2019 2nd सेमेस्टर परिणाम जनवरी 2021 के 2/3 वें सप्ताह में घोषित हो सकता है.यूपी परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने D.El.Ed 2019 के प्रथम सेमेस्टर के और D.El.Ed 2018 के तीसरे सेमेस्टर के छात्रों का परिणाम घोषित कर दिया है. तृतीय सेमेस्टर के कुल 79375 Trainees और प्रथम सेमेस्टर के 174161 Trainees अगले सेमेस्टर के लिए प्रमोट किए गए. D.El.Ed 2017 स्क्रूटनी रिजल्ट की भी घोषणा भी की जा चुकी है.अब D.El.Ed छात्रों को डिग्री सत्यापन में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. सत्यापन की प्रक्रिया सत्र 2019-20 से ऑनलाइन होगी. NCTE ऑनलाइन BTC / D.El.Ed डिग्री सत्यापन पत्र प्रदान करेगा. (खबर इस रिपोर्ट के मुताबिक)