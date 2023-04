UP CNET 2023 Application: यूपी CNET 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, abvmucet2023.co.in पर करें अप्लाई

UP CNET 2023 Application Process: अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय (ABVMU) उत्तर प्रदेश ने B.Sc नर्सिंग (4 वर्ष), पोस्ट बेसिक B.Sc नर्सिंग (2 वर्ष), और M.Sc नर्सिंग / एनपीसीसी (2 वर्ष) में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया (UP CNET 2023) शुरू कर दी है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा (UP CNET 2023) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ABVMU की आधिकारिक वेबसाइट abvmucet2023.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया (UP CNET 2023) 18 मई को समाप्त होगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर क्लिक करके Uttar Pradesh CNET 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के जरिए भी इस परीक्षा (UP CNET 2023) के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यह एंट्रेंस एग्जाम (UP CNET 2023) 4 जून, 2023 को आयोजन किया जाएगा. अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग (यूआर / ओबीसी) के लिए आवेदन शुल्क 3000 रुपये जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2000 रुपये है.

UP CNET 2023 के लिए आयुसीमा

इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2023 को 17 वर्ष होनी चाहिए.

UP CNET 2023 के लिए ऐसे करें आवेदन

UP CNET की आधिकारिक वेबसाइट abvmucet2023.co.in पर जाएं.

होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

रजिस्टर करें और आवेदन के साथ आगे बढ़ें.

सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट ले लें.

