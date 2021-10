UP Education: इन युवाओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट देगी योगी सरकार, जानें कैसे किया जाएगा चयन

नई दिल्ली (UP Education News). योगी सरकार प्रदेश के युवाओं और छात्रों को नई टेक्नालीजी से जोड़ने और उन्हें स्मार्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश सरकार ने करीब 68 लाख युवाओं को फ्री में स्मार्ट फोन और टैबलेट (UP Free Smart Phone and Tablet Yojana) देने की योजना को मंजूरी दे दी है. अब जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस योजना का लाभ प्रदेश के पॉलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, पैरा मेडिकल, यूजी, पीजी,बीटेक और कौशल विकास मिशन का प्रशिक्षण देने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा.

6 सदस्यीय कमेटी करेगी चयन

प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गणन किया जाएगा. इस कमेटी में 6 सदस्य होंगे, जो इसका चयन करेंगे कि किस संस्थान के कितने छात्रों का इस योजना का लाभ दिया जाए. युवाओं को देने वाले टैबलेट और स्मार्ट फोन (UP Free Smart Phone and Tablet Yojana) जेम पोर्टल से ही खरीदे जाएंगे. इसके लिए जेम पोर्टल ही नोडल एजेंसी होगी. टैबलेट या स्मार्ट फोन किन युवाओं को दिये जाएंगे, इसकी पात्रता भी तय की जाएगी.

साथ ही प्रदेश के विभिन्न कुशल कारीगरों को टैबलेट और स्मार्ट फोन (UP Free Smart Phone and Tablet Yojana) दिया जाएगा. प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक आदि को भी सरकारी की इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे कि वह लोगों को बेहतर सेवाएं देते हुए अपनी जीविका भी चला सकें.

यह भी पढ़ें –

UPTET 2021 Notification Date: यूपीटेट नोटिफिकेशन जारी, तैयारी में काम आएंगे ये टिप्‍स

UP Teacher Exam: यूपी एडेड जूनियर हाईस्कूल टीचर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी