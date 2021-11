UP Police SI Exam 2021: पिछले साल पूछे गए थे ये सवाल, यूपी पुलिस में भर्ती के लिए जानें जवाब

नई दिल्ली (Police Bharti 2021, UP Police SI Exam 2021, पुलिस भर्ती 2021). किसी भी परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए मॉक टेस्ट (Mock Test) देना और पिछले सालों के पेपर देखना काफी अच्छा साबित होता है (UP Police SI Previous Year Paper). ज्यादातर करियर काउंसलर ऐसा करने की सलाह जरूर देते हैं. देश के काफी युवा पुलिस सेवा में भर्ती (Police Bharti 2021) होने का सपना देखते हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सब इंस्पेक्टर (SI), प्लाटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के कुल 9,534 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ली जा रही है (UP Police SI Exam 2021).

इस लिखित परीक्षा (UP Police SI Exam 2021) के फेज-2 की शुरुआत हो चुकी है, जोकि 25 नवंबर 2021 यानी कल पूरा हो जाएगा. इसके बाद दिसंबर में तीसरे चरण की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. अगर आप इस परीक्षा के उम्मीदवार हैं तो पिछले कुछ सालों में पूछे गए सवालों से आपको काफी मदद मिल सकती है. जानिए यूपी पुलिस (एसआई) परीक्षा के पिछले कुछ सालों के प्रश्न और उनके जवाब (UP Police SI Previous Year Paper).

1- महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे?

उत्तर- सरस्वती

2- भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है?

उत्तर- बोली

3- बांगरु भाषा किस राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है?

उत्तर- हरियाणा

4- ”नाक का मोती अधर की कान्ति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से………” इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?

उत्तर- भ्रांतिमान अलंकार

5- हिन्दी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है?

उत्तर- इंदुमति

6- 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था?

उत्तर- बंगाल

7- मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?

उत्तर- आरबीआई के गवर्नर व दो उप-गवर्नर

8- जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में रचित है?

उत्तर- मैथिली

9- मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है?

उत्तर- त्रिकोण

10- भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी?

उत्तर- जिम्मरमैन योजना