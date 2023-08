UP Polytechnic Seat Allotment Result 2023 OUT: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने राउंड 1 के लिए यूपी पॉलिटेक्निक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट (UP Polytechnic Seat Allotment Result 2023) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने राउंड 1 काउंसलिंग के लिए खुद को पंजीकृत किया है, वे UPJEE की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in के माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

सभी उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन फ्रीज या फ्लोट विकल्प का चयन और सीट स्वीकृति/सीट स्वीकृति कम सिक्योरिटी शुल्क के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा और जिला सहायता केंद्रों पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 23 अगस्त से 26 अगस्त 2023 तक की जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.hindustantimes.com/education/competitive पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (UP Polytechnic Seat Allotment Result) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के जरिए भी रिजल्ट (UP Polytechnic Seat Allotment Result 2023) देख सकते हैं.

UP Polytechnic Seat Allotment Result 2023 ऐसे करें चेक

JEECUP की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध UP Polytechnic Seat Allotment Result 2023 लिंक पर क्लिक करें.

आवश्यक विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

UP Polytechnic Seat Allotment Result 2023 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

UP Polytechnic Seat Allotment Result 2023 चेक करें और पेज डाउनलोड करें.

आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

Tags: Entrance exams