UP Polytechnic Exam 2021: यूपी जेईई 2021 प्रवेश परीक्षा 15 से 20 जून तक, करें आवेदन

ज्वॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in पर जाएं



ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें और अपना पासवर्ड चुनें और सिस्टम जेनरेट की गई आवेदन संख्या को नोट करें.



एप्लीकेशन फॉर्म में नाम व अन्य मांगे गए डिटेल को भरें.



अपने वर्ग अनुसार आवेदन शुल्क भरें और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें.



उम्मीदवारों को यह याद रखना होगा कि आपके द्वार एप्लीकेशन फॉर्म में भरा गया आपका नाम, पैरेट का नाम और जन्मतिथि, दसवीं के मार्कशीट से मेल होनी चाहिए.



UP Polytechnic UPJEE Exam 2021: उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ज्वॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने अपने आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in पर गुरुवार, 25 फरवरी 2021 को प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल और ब्राउशर जारी कर दिया.यूपी जेईई 2021 (UP JEE 2021) प्रवेश परीक्षा 15 से 20 जून 2021 तक कराई जाएगी. आपको बता दें कि नीचे दिए हुए डायरेक्ट लिंक से सीधा ग्रुप के अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं.UPJEE (POLYTECHNIC) के ग्रुप A, E1 और E2 की परीक्षा ऑफलाइन मोड से करवाई जाएगी. वहीं शेष B, C, D, F, G, H, I, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 व K8 ग्रुप की परीक्षा ऑनलाइन मोड से करवाने का फैसला लिया गया है. ग्रुप ए प्रवेश परीक्षा में एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आवेदन करने के लिए यहां पर क्लिक करें जनरल व ओबीसी वर्ग के लिए - 350 रुपयेएससी, एसटी वर्ग के लिए - 250 रुपयेपरीक्षा शुरू होने से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जेईईकप की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. यानी 5 जून तक एडमिट कार्ड हर हाल में जारी हो जाएंगे.परीक्षा खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर परीक्षा के परिणाम ज्वॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल के द्वारा घोषित कर दिए जाएंगे.यूपी जेईई 2021 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए jeecuphelp@gmail.com पर ईमेल भेजकर या अपने कैंडिडेट लॉग-इन के जरिए उम्मीदवार मदद ले सकते हैं. इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर पर ऑफिस डेज में 10:00 से 5:00 बजे के बीच में कॉल कर कोई भी जानकारी ली जा सकती है. हेल्पलाइन नंबर हैं - 0522-2630667, 2630106, 2630678, 2630695, 2636589