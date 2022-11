UP Pre Board Exam 2023: यूपी प्री बोर्ड परीक्षा कब होगी? बिना देर किए शुरू करें तैयारी

नई दिल्ली (UP Pre Board Exam 2023, upmsp.edu.in). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी करता है (UP Board Exam 2023). साल 2022-23 का एकैडमिक कैलेंडर भी इसी पर अपलोड किया गया है.

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में कुल 58,67,329 स्टूडेंट्स के शामिल होने की उम्मीद है (UP Board Exam 2023). इनमें से 10वीं के लिए 31,16,458 स्टूडेंट्स ने और 12वीं के लिए 27,50,871 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है (UP Board 10th 12th Exam 2023). यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स प्री बोर्ड परीक्षा के जरिए अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं (UP Pre Board Exam 2023).

फरवरी में होगी प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल परीक्षा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर प्री बोर्ड परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के शेड्यूल की जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक, कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी 2023 के बीच होंगी. इन आंसर कॉपीज़ का मूल्यांकन 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023 के बीच किया जाएगा. बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी इसी दौरान होंगी. अगर किसी वजह से शेड्यूल में बदलाव होता है तो जानकारी वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी.

यूपी बोर्ड की फाइनल परीक्षा कब होगी?

2023 में होने वाली यूपी बोर्ड की फाइनल परीक्षा का शेड्यूल फिलहाल जारी नहीं किया गया है (UP Board Exam 2023 Date Sheet). लेकिन इतना तो तय है कि परीक्षाएं मार्च 2023 में शुरू हो सकती हैं. स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए काफी समय है. प्री बोर्ड परीक्षा के मार्क्स से उन्हें अपनी तैयारी का आंकलन करने का मौका मिल जाएगा. इसके साथ ही सैंपल पेपर और पिछले सालों के प्रश्न पत्रों से रिवीजन करते रहें.

