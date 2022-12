UP Scholarship के लिए तुरंत करें अप्लाई, जानें लास्ट डेट और जरूरी डॉक्युमेंट्स

नई दिल्ली (UP Scholarship 2022). विभिन्न राज्य सरकारें अपने स्टूडेंट्स की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा करती हैं (Scholarship News). उत्तर प्रदेश की यूपी स्कॉलरशिप स्कीम 2022 का फायदा उठाने के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द scholarship.up.gov.in पर अप्लाई करना होगा (UP News). यूपी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्टूडेंट्स से ली जाने वाली पूरी फीस सरकार देती है.

अनुसूचित जाति व जनजाति के स्टूडेंट्स का एडमिशन बिना फीस के ही हो जाता है. समाज कल्याण विभाग द्वारा फीस दिए जाने के बाद संस्थान फीस जमा करती है. कक्षा एक से लेकर पीएचडी, इंजीनियरिंग व चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं (UP Scholarship Scheme Eligibility). आवेदक के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये होनी चाहिए. इसका प्रमाण पत्र तहसील से बनवाना होगा.

यूपी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए कब तक अप्लाई करें?

यूपी स्कॉलरशिप स्कीम 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 08 जुलाई 2022 से शुरू हो गई थी. इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 10 दिसंबर 2022 तक का समय दिया गया है. जो भी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द यूपी सोशल वेलफेयर की वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर अप्लाई करना होगा.

यूपी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करें?

1- इस स्कीम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर अप्लाई करें.

2- वेबसाइट के होम पेज पर UP Post Matric Scholarship 2022 के लिंक पर जाएं.

3- वहां UP Other Than Class 12th Course Dashmottar Scholarship Online Form 2022 के लिंक पर जाएं.

4- इसके बाद Apply online के लिंक पर जाएं.

5- अगले पेज पर मांगी गई डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन कर लें.

इन डॉक्युमेंट्स की होगी जरूरत

यूपी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करने के इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी.

1- पिछली परीक्षा में पास होने की मार्कशीट

2- जाति प्रमाण पत्र

3- आय प्रमाण पत्र

4- बैंक पासबुक

5- फीस रिसीप्ट नंबर

6- सालाना नॉन रिफंडेबल अमाउंट

7- एनरोलमेंट नंबर

8- आधार कार्ड

9- लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो (8)

