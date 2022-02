UP School Reopen: यूपी में 14 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल, कोरोना के बीच लिया गया ये फैसला

नई दिल्ली (UP School Reopen, Coronavirus In UP). देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है. ऐसे में अलग-अलग राज्यों में कोविड 19 (Covid 19) की स्थिति का जायजा लेते हुए राज्य सरकारें स्कूल खोलने का आदेश जारी करने लगी हैं (Schools Reopening). उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी 2022 से नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए स्कूल खोले जाने की जानकारी सामने आई है (UP School Reopen).

उत्तर प्रदेश में 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे (Schools Reopening). लेकिन अब 14 फरवरी यानी सोमवार से नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं (UP School Reopen). इस संबंध में आदेश जारी हो चुका है. सभी छात्रों को कोरोना वायरस गाइडलाइंस (Corona Guidelines) का अनिवार्य तौर पर पालन करना होगा. कोविड 19 गाइडलाइंस (Covid 19 Guidelines) का पालन करने से कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज किए जाने की उम्मीद रहेगी.

बदल रहा है एजुकेशन सिस्टम

साल 2020 से देशभर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) ने एजुकेशन सिस्टम (Education System) को काफी हद तक प्रभावित किया है. सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन (Online Study) के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं. लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए राज्य सरकारें अपने यहां स्कूल खोलने लगी हैं (Schools Reopening). उत्तर प्रदेश में स्कूलों को खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है (UP School Reopen).

छात्रों को माननी होंगी कोरोना गाइडलाइंस

14 फरवरी यानी 2022 से यूपी में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं पहले की तरह यानी ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी (UP School Reopen). इस स्थिति में सभी छात्रों को कोविड 19 गाइडलाइंस (Covid 19 Guidelines) का सख्ती से पालन करना होगा. कक्षाओं में मास्क लगाकर बैठना और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना अनिवार्य रहेगा.

Tags: Corona Guidelines, Covid-19 Guidelines, Online Study, Schools open, उत्तर प्रदेश, कोरोना वायरस