UP Board Result 2022: कहां देखें यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे, जानिए यहां

UP Board 10th 12th Result 2022, How To Check UP Board Result 2022: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट कल जारी किया जाएगा. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, UPMSP के सचिव दिव्य कांत शुक्ला ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 18 जून को दोपहर 2:00 बजे एवं 12वीं कक्षा का रिजल्ट शाम 4:00 बजे जारी किया जाएगा. गौरतलब है कि 47 लाख से अधिक छात्रों के लिए यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी किया जाना है.

यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए यहां करें रजिस्टर

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in एवं upresults.nic.in पर जाकर नतीजे देख सकेंगे. इसके अलावा News18Hindi की वेबसाइट पर भी रिजल्ट चेक किया जा सकेगा. अगर दोनों में से कोई भी आधिकारिक वेबसाइट काम नहीं करती है तो छात्र एसएमएस के माध्यम से भी यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें UP 12 अथवा UP10 के साथ रोल नंबर टाइप कर 56263 पर मैसेज भेजना होगा.

कैसे चेक करें रिजल्ट

-रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

-इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. (रिजल्ट जारी होने के बाद)

-अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें.

-अब कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट करें. रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड कर सेव कर लें.

गौरतलब है कि यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षा 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक आयोजित की गई थी. जिसमें 45,75,749 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे.

ये भी पढ़ें-

UP Board Result LIVE:10वीं का रिजल्ट कल 2 बजे, 12वीं का 4 बजे होगा जारी

UP Board 10th 12th Result Date 2022: यूपी बोर्ड के 47 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, कल जारी होगा रिजल्ट

Tags: Board Results, UP Board Results