UP Board Result 2022: पिछले साल कैसा रहा यूपी बोर्ड का रिजल्ट? जानिए यहां

Uttar Pradesh Board Result 2022, UP Board Previous Year Result: (Upresults.nic.in, UP Board 10th 12th Result 2022 Publish Time on upresults.nic.in): यूपी बोर्ड 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल छात्र यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपने रोल नंबर एवं स्कूल कोड की मदद से नतीजे देख सकेंगे. बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार 12वीं का रिजल्ट शाम 4:00 बजे जारी किया जाएगा.

नतीजे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की निदेशक सरिता तिवारी एवं बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने जारी किया है. फिलहाल यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटर का पिछले वर्ष का रिजल्ट कैसा रहा था, आइए जानते हैं उसके बारे में.

UP Board Result History (उत्तर प्रदेश बोर्ड में 2021 में पास हुए छात्रों की संख्या)

बता दें कि वर्ष 2021 में कोरोना के चलते यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी. ऐसे में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का रिजल्ट जारी किया गया था. यह बोर्ड के इतिहास में पहली बार था जब बिना परीक्षा के छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया था. नतीजों के अनुसार 2021 में 10वीं का पास प्रतिशत 99.52 फीसदी एवं 12वीं का पास प्रतिशत 97.88% था. इसमें कक्षा 10वीं में लड़कों का पास प्रतिशत 99.52% एवं लड़कियों का पास प्रतिशत 99.55 फीसदी था. वहीं 12वीं कक्षा में लड़कों का पास प्रतिशत 97.47% एवं लड़कियों का पास प्रतिशत 98.40 फ़ीसदी था.

इसके अलावा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2021 से जो छात्र असंतुष्ट थे उन्हें अंक सुधारने के लिए मौका दिया गया था. जिसके लिए परीक्षा आयोजित की गई थी. अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष यूपी बोर्ड का पास प्रतिशत कम रह सकता है. फिलहाल यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 चेक करने के लिए छात्रों को यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in एवं News18Hindi.com पर नजर बनाए रखना चाहिए.

