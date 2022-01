UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड परीक्षा में नहीं कर पाएंगे चीटिंग, ऐसे रखी जाएगी सब पर नजर

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UPMSP). उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं (UP Vidhan Sabha Chunav 2022). उसके साथ ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारियां करने में जुटा हुआ है (UP Board Exam 2022). माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के मतदान की गणना हो जाने के बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में बोर्ड परीक्षा शुरू हो सकती है (UP Board 10th 12th Exam Schedule).

साल 2020 से कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) की वजह से यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) का आयोजन नहीं हो पा रहा था. लेकिन इस साल यूपीएमएसपी (UPMSP) परीक्षाओं के आयोजन को लेकर काफी सख्त है. यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी करने से पहले शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर तैयारियां करना शुरू कर दिया है (UP Board Exam Schedule). इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र पर चीटिंग को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं.

केंद्रों पर लगेंगे लाखों CCTV कैमरे

शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों की मानें तो यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam Centre) राज्य के 8266 केंद्रों पर आयोजित होगी. यूपी बोर्ड एग्जाम सेंटर (UP Board Exam Centre) की फाइनल लिस्ट 10 फरवरी 2022 को जारी की जाएगी. लेकिन बोर्ड ने एग्जाम सेंटर्स पर CCTV कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. बताया गया है कि एग्जाम सेंटर्स पर कुल 2 लाख कैमरे लगाए जाएंगे.

वेबकास्टिंग की भी चल रही है तैयारी

CCTV कैमरों की मदद से एग्जाम सेंटर पर चल रहीं गतिविधियों की वेबकास्टिंग (Webcasting) करवाई जाएगी. इससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी और लखनऊ शिक्षा निदेशालय में स्थित कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारी स्टूडेंट्स पर नजर रख सकेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 51.74 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है.

