UP Board Exam 2022: 10 फरवरी तक जारी होगी केंद्रों की लिस्ट, जानें यूपी बोर्ड परीक्षा पर लेटेस्ट अपडेट

नई दिल्ली (UPMSP, UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की तारीखें (UP Board Exam 2022 Schedule) जारी कर सकता है. यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र (UP Board Exam Centre) निर्धारित करने की तारीख 24 जनवरी 2022 तय की गई थी. लेकिन फिर किन्हीं कारणों से बोर्ड ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज की तरफ से यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के परीक्षा केंद्रों (UP Board 10th 12th Exam 2022) की सूची 10 फरवरी 2022 को जारी की जाएगी. परीक्षा केंद्रों की सूची जारी करने के बाद बोर्ड की तरफ से लिस्ट स्कूलों को भेज दी जाएगी. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल (UP Board Exam Schedule) जनवरी के आखिरी दिनों तक जारी किया जा सकता है.

जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान

कई मीडिया रिपोर्ट में संभावना व्यक्त की जा रही है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) की तारीखें 31 जनवरी 2022 से पहले जारी कर दी जाएंगी. वहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा 2022 का विस्तृत शेड्यूल फरवरी के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए यूपीएमएसपी (UPMSP) की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in चेक करते रहें.

ये भी पढ़ें:

विधानसभा चुनाव के बाद होगी परीक्षा

उत्तर प्रदेश में फिलहाल विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Chunav 2022) की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. राज्य में 4 चरणों में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) का आयोजन होगा. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की मतगणना हो जाने के बाद 15 मार्च से 24 मार्च 2022 के बीच कभी भी यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) शुरू की जा सकती है.

