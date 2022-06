UPPCL JE answer key 2022: जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल की भर्ती के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी

UPPCL JE answer key 2022: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने जूनियर इंजीनियर (ट्रेनी) सिविल के पद के लिए प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की है. योग्य उम्मीदवार उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर आपत्तियां अपलोड कर सकते हैं.

UPPCL का लक्ष्य कुल 25 जूनियर इंजीनियर सिविल रिक्तियों को भरना है.

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं.

-होमपेज पर, “रिक्ति/परिणाम” टैब पर क्लिक करें.

-विज्ञापन “Vacancy/Results” tab

Click on “DOWNLOAD RESPONSE-KEY & UPLOAD OBJECTIONS FOR THE POST OF “JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) CIVIL” AGAINST ADVT. NO. 03/VSA/2022/JE/CIVIL” पर क्लिक करें.

-अपने लॉगिन विवरण की कुंजी और सबमिट करें.

-उत्तर कुंजी डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट लें.

UPPCL JE answer key 2022

Tags: Government jobs