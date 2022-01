UPTET 2021: 21 लाख अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह, फेक न्यूज से रहें सावधान

नई दिल्ली (UPTET 2021, updeled.gov.in). 23 जनवरी 2022 को यूपीटीईटी 2021 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा (UPTET 2021 Exam Date). इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों, कस्बों और शहरों के 21 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है (Teacher Jobs). यूपीटीईटी 2021 परीक्षा के एडमिट कार्ड 12 जनवरी को जारी किए जाने की संभावना है (UPTET 2021 Admit Card). परीक्षा से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए यूपीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in चेक करते रहना जरूरी है (UPTET 2021 Latest Updates).

हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में काफी इजाफा देखा गया है (Coronavirus In UP). साथ ही कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी बहुत तेजी से फैल रहा है (Omicron Cases In India). ऐसे में हर कोई यूपीटीईटी परीक्षा (UPTET 2021 Exam) के सफल आयोजन को लेकर काफी संशय में है. परीक्षा में 21 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने से कोरोना वायरस के अधिक फैलने का खतरा भी है.

अभ्यर्थियों के लिए अहम सलाह

यूपीटीईटी 2021 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे यूपीटीईटी (UPTET) की ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर अपनी नजर बनाकर रखें. राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन को लेकर काफी चिंतित हैं (Coronavirus In UP). उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा को रद्द या कुछ समय के लिए टालने के संबंध में अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है.

फेक खबरों पर न दें ध्यान

परीक्षाओं के दौरान फेक न्यूज (Fake News) फैलाने वाले लोग काफी एक्टिव हो जाते हैं. यहां मामला 21 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा का है. ऐसे में सभी से आग्रह किया जाता है कि वे अफवाहों के चक्कर में न पड़कर सिर्फ उसी बात पर विश्वास करें, जो खबर उन्हें किसी ऑफिशियल सोर्स या ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दी जाए. इससे वे किसी भी तरह की परेशानी में पड़ने से बच जाएंगे.

