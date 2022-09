Scholarship: इस राज्य ने की स्कॉलरशिप की घोषणा, 9वीं-10वीं के छात्र करें अप्लाई

हाइलाइट्स यह स्कॉलरशिप यूपी सरकार द्वारा दी जाती है कक्षा 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट की पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए

नई दिल्ली (UP Scholarship, UP Pre Matric Scholarship). भारत में हर साल करोड़ों की संख्या में बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं लेकिन कई बार आर्थिक कारणों से उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जाती है. उत्तर प्रदेश के किसी भी छात्र को आर्थिक कारणों से स्कूल न छोड़ना पड़े, इसके लिए सरकार उन्हें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप (UP Pre Matric Scholarship) देती है.

उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी, गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं-10वीं के स्टूडेंट्स प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 7 अक्टूबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं (UP Pre Matric Scholarship Last Date). जानिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए क्या योग्यता चाहिए और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी (UP Pre Matric Scholarship Form).

उत्तर प्रदेश प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए योग्यता

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदनकर्ता का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है.

अन्य राज्यों के छात्र जो यूपी के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.

कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

इसके लिए पारिवारिक आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

उत्तर प्रदेश प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जरूरी दस्तावेज

आवासीय प्रमाण (बिजली बिल, कनेक्शन और गैस बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस)

अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

आय प्रमाण पत्र

पिछली क्लास की मार्क शीट

मूल निवासी प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाणपत्र

स्टूडेंट आईडी प्रूफ

छात्रों और अभिभावकों की बैंक पासबुक



उत्तर प्रदेश प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करें?

इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट http://164.100.181.231/RegistrationNew.aspx पर लॉगिन करना होगा.

फिर वेबसाइट पर सभी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

दस्तावेज अपलोड करने के बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.

ओटीपी भरने के बाद सबमिट का बटन दबाएं और फॉर्म कंप्लीट करें.

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्र ध्यान दें कि हर साल इस छात्रवृत्ति की घोषणा नवंबर तक की जाती है. स्कॉलरशिप के लिए उनका सेलेक्शन होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन का मैसेज आता है.

