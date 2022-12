Viral Photo: बेटी के क्लासमेट्स की हरकतों से परेशान हुई मां! फिर निकाली ऐसी तरकीब..

नई दिल्ली (Viral Photo, Funny Message). अपने स्कूल के दिनों को याद करेंगे तो लंच टाइम की मेमोरीज़ ताजा हो जाएंगी (School Memories). हम सभी ने बचपन में दूसरों के टिफिन से खूब खाना खाया है. बच्चे अपने घर से कितना भी टेस्टी खाना लाए हों लेकिन उन्हें पसंद दूसरों का टिफिन ही आता है. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो दूसरों को खाना खिलाने के बाद खुद भूखे रह जाते हैं.

हर क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं (School Education). कुछ बहुत सीधे होते हैं तो कुछ बदमाश टाइप के. सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक मां ने अपनी बच्ची की स्कूल लाइफ का एक हिस्सा शेयर किया है. इससे पूरी कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है. मां की यह तरकीब आपको हंसने पर भी मजबूर कर सकती है (Funny Message For Friends).

स्कूल से भूखी आती थी बच्ची

प्रेरणा नाम की एक ट्विटर यूजर ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की स्कूल लाइफ के बारे में बताया है. उनकी बेटी के क्लासमेट्स लगभग हर दिन उसका लंच खाकर टिफिन बॉक्स खाली कर देते हैं. उनकी बच्ची अक्सर स्कूल से भूखी वापस आती है. उन्होंने लिखा है कि उनकी बेटी की उम्र के बच्चे शिकायत भी नहीं करते हैं. मां होने के नाते वह परेशान हो रही थीं और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के दोस्तों के लिए टिफिन बॉक्स में एक मैसेज रख दिया.

Almost everyday,some of my daughter’s classmates open her tiffin box & finish its contents.Kids her age don’t go in the complaining mode.there isn’t much she can do except jokingly tell them to leave a few bites for her. It bothers me.Embarrassing but I have done this today. pic.twitter.com/TA2ihaYwbR

— Prerna (@prerna_b) December 5, 2022