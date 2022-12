Viral Video: अब इशारों में भी गा सकते हैं जन-गण-मन, शिक्षा मंत्री ने शेयर किया शानदार वीडियो

नई दिल्ली (Viral Video, Education News). विभिन्न स्कूलों में नई शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy, NEP 2020) को लागू करने के लिए नए जतन किए जा रहे हैं. केंद्रीय विद्यालय में एक नई पहल की शुरुआत की गई है. इसके बारे में जानकर आपका मन भी खुश हो जाएगा. केंद्रीय विद्यालय नागपुर की मॉर्निंग असेंबली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने वीसीएन नागपुर ब्रांच के स्टूडेंट्स का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. इसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रीशेयर किया है (Twitter Video). इस वीडियो में स्कूली बच्चे इशारों-इशारों में यानी साइन लैंग्वेज (Sign Language) में राष्ट्रगान गा रहे हैं. हमें यकीन है कि आपने जन-गण-मन का इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण अब तक नहीं देखा होगा.

हजारों लोगों ने देखा वीडियो

केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस वीडियो को अब तक 16 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. सभी इस पर पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं. ट्विटर यूजर्स को केवी वीसीएन नागपुर (KV VSN Nagpur) की यह पहल काफी पसंद आ रही है. इस वीडियो में केवी वीसीएन नागपुर के स्टूडेंट्स अपनी मॉर्निंग असेंबली में साइन लैंग्वेज में राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ गा रहे हैं.

National Education Policy 2020 paves the way for making education inclusive and accessible for all.

Introduction of Indian Sign Language as a language subject in schools is one of the many steps to empower lakhs of specially-abled students across India. https://t.co/rwRzrYNRtG

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) December 13, 2022