What is eBook: क्या होती है ई-बुक, किताबों की जगह ई- बुक से पढ़ने के क्या हैं फायदे? जानिए यहां

नई दिल्लीः What is eBook, Advantages of eBook: हमारी ज़िंदगी में किताबों का काफी महत्व है. किताबें हमेशा हमारा साथ देती हैं. किसी भी किताब के पन्ने को पलटते हुए हम अपनी आस-पास की कई चीज़ों को जान पाते हैं. लेकिन आजकल पन्ने पलटे नहीं बल्कि स्वाइप किये जाते हैं. टेक्नोलॉजी आने के साथ, दुनिया भर के रीडर्स के लिए प्रिंटेड किताबें और ई-बुक्स जैसे दोनों ऑप्शन मौजूद हैं. गौरतलब है कि किताबों के डिजिटल मोड को ई-बुक कहा जाता है. जिनमें परांपरागत कागजों की जगह आप किताब अपनी कम्प्यूटर अथवा मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ते हैं.

आज के समय में ई-बुक्स पढ़ना अक्सर हर कोई पसंद करता है. इसके भी अपने अलग-अलग फायदे और कारण हैं. लेकिन कई लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना में उलझन भी होती है. ई बुक अथवा पेपर बुक दोनों में कौन सा माध्यम ज्यादा प्रभावशाली है, ये मुकाबला खत्म नहीं होने वाला है. अगर आप भी उन लाखों रीडर्स में से एक हैं जो इस समस्या में उलझे हुए हैं तो आइये जानते हैं इन दोनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है.

पोर्टेबिलिटी

आजकल हर किसी को सभी चीज़ पोर्टेबल चाहिए. टेक्नोलॉजी के लगातार बढ़ने के साथ यह भी ज़रूरी है कि लोग अपनी किताबों को अपने साथ कहीं-भी ले जाने में सक्षम रहें और उन्हें ज़्यादा बोझ भी न उठाना पड़े. वैसे तो प्रिंटेड किताबें सख्त और भारी भी होती हैं, इसलिए उनमें पोर्टेबिलिटी भी कम होती है.

इसके मुकाबले ई-बुक्स काफी पोर्टेबल होती हैं. इन्हें कैसे भी कहीं-भी ले जाया जा सकता है. एक बार में कुछ ही प्रिंटेड बुक्स को ले जा सकते हैं, लेकिन ई-बुक्स जितनी चाहें संख्या में एक-साथ ले जाई जा सकती हैं. इसी के चलते पोर्टेबिलिटी ई-बुक्स को एक शानदार ऑप्शन बनाती है.

जानिये विशेषताएं

ई-बुक रीडर्स के पास कई फीचर्स होते हैं, जो आये दिन टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर होते जा रहे हैं. लेकिन ऐसा प्रिंटेड बुक्स में होना संभव नहीं है. बुकमार्किंग, हाइलाइटिंग और नोट-मेकिंग से लेकर ई-बुक्स में इन-बिल्ट डिक्शनरी भी मौजूद होती है. हालांकि प्रिंटेड बुक्स में यह फीचर्स उपलब्ध नहीं होते हैं. टैक-सैवी और तेज रफ्तार दुनिया के मॉडर्न लोगों के लिए ई-बुक बेहतर ऑप्शन माना जाता है.

रीडर्स की कनेक्टिविटी

टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में, रीडर्स को ई-बुक्स पढ़ने के लिए हर समय कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है. उसे इंटरनेट की मदद से पढ़ा जाता है. हालांकि, प्रिंटेड बुक्स वाले रीडर्स को पढ़ने के लिए किसी भी तरह की कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती. प्रिंटेड किताबें इस लिहाज से ज़्यादा भरोसेमंद साबित होती हैं.

