UP Board Exam 2023: यूपी बोर्ड 10वीं संस्कृत में गलत था एक सवाल, क्या मिलेंगे पूरे नंबर?

नई दिल्ली (UP Board Exam 2023, UP Board 10th Exam). बोर्ड परीक्षा का पेपर बनाते समय कई बार कुछ सवाल आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान भी. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं संस्कृत पेपर में एक सवाल गलत पूछ लिया गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफी परेशान होना पड़ा (UP Board 10th Sanskrit Exam).

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर 22 फरवरी 2023 को था. इसके लिए 3,33,331 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था. लेकिन इनमें से 25 हजार 458 स्टूडेंट्स ने अपनी परीक्षा छोड़ दी. परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि 10वीं संस्कृत के किस सेक्शन में कौन सा सवाल गलत आया था और अब उसके नंबर कैसे मिलेंगे.

संस्कृत के पेपर में परेशान हुए स्टूडेंट्स

यूपी बोर्ड 10वीं संस्कृत की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को काफी परेशान होना पड़ा. दरअसल, प्रश्न पत्र में एक सवाल गलत था. बोर्ड के 10वीं संस्कृत विषय के क्वेश्चन पेपर के एक सवाल में छात्रों से रमानाथ के चरिण चित्रण से जुड़ा सवाल पूछा गया था. लेकिन जिस पाठ में रमानाथ का चरिण चित्रण दिया गया था, उसकी जगह पर दूसरा पाठ दिया गया था (UP Board Sanskrit Syllabus).

बर्बाद हुआ स्टूडेंट्स का समय

यूपी बोर्ड की इस लापरवाही का खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा. प्रश्न पत्र में यह सवाल देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और फिर उन्होंने इंविजिलेटर से भी इस संबंध में राय मांगी. यूपी बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत विषय में यौतुक: पाप संचय: नाम से एक चैप्टर है. इसमें रमानाथ का चरित्र चित्रण दिया गया है. लेकिन बोर्ड ने संस्कृत के एग्जाम में जो सवाल पूछा, वह वयं भारतीया: पाठ था.

मिल सकते हैं पूरे नंबर

यूपी बोर्ड के छात्रों का कहना है कि रमानाथ का चरित्र चित्रण वयं भारतीया: पाठ में है ही नहीं. काफी देर तक इस परेशानी से जूझने के बाद छात्रों ने फैसला किया कि उत्तर पुस्तिका में पाठ का सही नाम लिखा जाए और फिर रमानाथ का चरित्र चित्रण बताया जाए. सभी छात्रों ने यही पैटर्न फॉलो किया. माना जा रहा है कि बोर्ड अपनी गलती सुधार कर इसके नंबर छात्रों को दे सकता है.

