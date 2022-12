Winter Vacation: छुट्टियों में बच्चों को क्या सिखाएं? फोन चलाने के अलावा भी हैं बहुत काम..

नई दिल्ली (Winter Vacation, Schools Closed). ठंड ज्यादा पड़ने की वजह से ज्यादातर राज्यों में शेड्यूल से पहले ही विंटर वेकेशन कर दी गई है (Winter Break). मोबाइल-लैपटॉप की दुनिया में रहने वाले बच्चों को छुट्टियों के बहाने फोन के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल जाता है. वहीं, कुछ बच्चे इस समय का इस्तेमाल फाइनल एग्जाम की तैयारी करने में भी बिताते हैं (Exams in 2023).

इसमें कोई शक नहीं है कि खेलना-कूदना और पढ़ाई-लिखाई करना जरूरी है. लेकिन उसके साथ ही इस दौरान बच्चों को कुछ एक्टिविटीज में भी बिजी रखना जरूरी है (Activities For Students). कोशिश करके बच्चे के साथ कुछ वक्त बिताएं और उन्हें नई स्किल्स सिखाएं (New Skills to Learn). इससे उनका टाइम भी अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा और भविष्य के लिए वह कुछ स्किल्स भी सीख लेंगे.

जॉइन करवाएं स्किल क्लास

अगर आपके घर के आस-पास कहीं एक्टिविटी क्लास चल रही हो तो बच्चे को वहां एनरोल करवा दें. हालांकि ऐसा करने से पहले अपने घर से क्लास की दूरी और मौसम का ख्याल रखें. डांस, म्यूजिक, ड्रॉइंग और क्राफ्ट्स जैसी एक्टिविटी क्लासेस अब ऑनलाइन भी होती हैं.

रीडिंग हैबिट है जरूरी

अगर ठंड ज्यादा है या किसी भी वजह से आप बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते हैं तो घर पर ही उसे कुछ हैबिट्स सिखाएं. आज-कल बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं. इसलिए अपने बच्चे की पसंद को समझकर उसे कुछ किताबें लाकर दें और फिर उनकी समरी भी लिखने को कहें.

गेम के अलावा भी करें कंप्यूटर का इस्तेमाल

इन दिनों हर कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या टैब चलाने में महारत हासिल कर चुका है. लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिर्फ गेम खेलने या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते हैं. इन पर एडिटिंग, एक्सेस आदि भी सीखा जा सकता है.

बच्चों को सिखाएं नए गेम्स

आज-कल बच्चे दिन-रात फोन पर गेम खेलते रहते हैं. इससे उनकी आंखों की सेहत पर भी असर पड़ता है. बेहतर रहेगा कि आप भी अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकालें और बच्चे को नए गेम्स सिखाएं. इससे आपका मन भी बदल जाएगा.

