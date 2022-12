Year Ender 2022: क्या है 'Man' और 'Woman' का सही मतलब? इस डिक्शनरी ने बदले पहचान के अर्थ

नई दिल्ली (Year Ender 2022, Cambridge Dictionary Online). हर साल देश-दुनिया के बदलते हालात को देखते हुए डिक्शनरी में भी नए शब्द जोड़े या बदले जाते हैं (English Dictionary). दुनिया की सबसे लोकप्रिय डिक्शनरी में से एक कैंब्रिज डिक्शनरी ने इस साल मर्द और औरत की पहचान के मायने बदले हैं (Cambridge Dictionary Man Definition).

कैंब्रिज डिक्शनरी ने स्त्री और पुरुष की पहचान में बड़ा बदलाव किया है (Cambridge Dictionary Update). इसकी वजह से विवाद भी खड़ा हो गया है. दरअसल, कैंब्रिज डिक्शनरी ने अपनी परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया है (Transgender Meaning). इससे पहले जन्म के समय लिंग की पहचान के लिए सिर्फ ‘मैन’ और ‘वुमन’ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था.

समझें डिक्शनरी में क्या बदला है

डिक्शनरी में ‘Man’ और ‘Woman’ परिभाषा का विस्तार करते हुए अब उनको भी शामिल किया गया है, जो भले ही किसी भी लिंग के साथ पैदा हुए हों, लेकिन खुद को जिस रूप में पहचानते हैं, उसे बताया गया है.

पुरुष की नई परिभाषा- ‘एक व्यस्क जो पुरुष की तरह रहता और अपनी पहचान बताता है, हालांकि वह कह सकता है कि जन्म के समय उसका लिंग कुछ और था’.

महिला की नई परिभाषा- ‘एक व्यस्क जो महिला की तरह रहती और अपनी पहचान बताती है, हालांकि वह कह सकती है कि जन्म के समय उसका लिंग कुछ और था’.

क्या है Word of the Year 2022?

नए शब्द जोड़ने के साथ ही हर साल किसी एक शब्द को ‘वर्ड ऑफ द ईयर’ घोषित किया जाता है. साल में सबसे ज्यादा सर्च किए गए शब्द को ‘वर्ड ऑफ द ईयर’ (Word Of The Year 2022) माना जाता है. साल 2022 में कैंब्रिज डिक्शनरी ने ‘Homer’ को ‘वर्ड ऑफ द ईयर’ बताया है. इसको साल में 79 हजार बार ढूंढा गया है. 5 मई 2022 को इस शब्द को 65,401 बार ढूंढा गया था. इसका मतलब होता है- Messenger Pigeon यानी संदेश देने वाला कबूतर.

