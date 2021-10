Free Smart Phone Yojana: योगी सरकार की फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट योजना के लिए कौन हैं पात्र, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. UP Free Smart Phone and Tablet Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए फ्री में स्मार्ट फोन और टैबलेट देने की योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना का लाभ पोस्टग्रैजुएशन, ग्रेजुएशन, आईटीआई, मेडिकल एजुकेशन, पैरा मेडिकल और कौशल विकास विभाग में प्रशिक्षणरत और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा. इस योजना पर राज्य सरकार की तरफ से 3 हजार करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा. बता दें कि योगी सरकार प्रदेश के युवाओं और छात्रों को नई टेक्नालीजी से जोड़ने और उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए करीब 68 लाख युवाओं को फ्री में स्मार्ट फोन और टैबलेट (UP Free Smart Phone and Tablet Yojana) देगी.

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा. इस कमेटी के द्वारा चयन किया जाएगा कि किस संस्थान के कितने छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाए. युवाओं को देने वाले टैबलेट और स्मार्ट फोन (UP Free Smart Phone and Tablet Yojana) जेम पोर्टल से ही खरीदे जाएंगे. इसके लिए जेम पोर्टल ही नोडल एजेंसी होगी. बता दें कि सेवा मित्र पोर्टल कौशल विकास विभाग की यह एक अहम पहल है.

UP Free Smart Phone and Tablet Yojana: इन विभागों में 68 लाख युवाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन और टैबलेट

उच्च शिक्षा – 50,21,277

तकनीकी शिक्षा (डिग्री कोर्स) – 1,95,022

तकनीकी शिक्षा – (डिप्लोमा कोर्स) – 2,29,703

कौशल विकास विभाग में प्रशिक्षणरत – 5,00,000

कौशल विकास विभाग से प्रशिक्षित – 3,00,000

आईटीआई में प्रशिक्षणरत – 1,29,000

सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक – 1,00,000

चिकित्सा शिक्षा – 1,34,655

पैरामेडिकल व नर्सिंग – 1,71,180

एमएसएमई की योजना के तहत – 50,000

यह भी पढ़ें –

All India Bar Exam 2021: ऑल इंडिया बार एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

SHSB Admit card : बिहार हेल्थ सोसाइटी ने जारी किया 8000 से अधिक पदों पर भर्ती की परीक्षा का एडमिट कार्ड