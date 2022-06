777 Charlie Review: लोगों को खूब पसंद आई रक्षित शेट्टी की मूवी, कुत्ते के लिए प्रेम देख हुए इमोशनल

कन्नड़ फिल्म 777 Charlie आज यानी 10 जून को रिलीज हो चुकी है और सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. फिल्म को लोगों का प्यार मिल रहा है और उससे भी ज्यादा फिल्म से जुड़ा हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. ट्विटर यूजर्स ने फिल्म को सुपरहिट घोषित कर दिया है और कई लोगों का कहना है कि फिल्म इमोशनल करने वाली है. रक्षित शेट्टी (Rakshit Shetty) की एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आ रही है.

777 Charlie को कन्नड़ समेत, तमिल, तेलुगू, हिन्दी, और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया गया है. जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तभी से इसको लेकर काफी चर्चे थे. भारतीय सिनेमा में इंसान और जानवरों की दोस्ती पर कई फिल्में पहले भी बन चुकी हैं. मगर ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कुत्ते के लिए जो प्रेम दिखाया गया है वो पहले कभी नहीं देखने को मिला.



महाभारत की एक कथा से प्रेरित है फिल्म

फिल्म की कहानी महाभारत के युधिष्ठिर और उनके साथ स्वर्ग पहुंचे एक कुत्ते पर आधारित है. फिल्म में भी रक्षित का नाम धर्मराज के नाम पर धरम है. महाभारत में जैसे धर्मराज, कुत्ते को स्वर्ग तक ले जाते हैं वहीं इस फिल्म में ऐसा दर्शाया गया है कि कुत्ता, धरम को स्वर्ग सा एहसास करवाता है. रक्षित को कन्नड़ सिनेमा में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाना जाता है. अब जब वो पहली बार किसी पैन इंडिया फिल्म में नजर आ रहे हैं तो उन्हें खूब तारीफें मिल रही हैं.

#777Charlie [3.5/5] : A heart-warming movie.. About the bond between a Man and his dog.. A journey of self-discovery.. Fantastic acting by @rakshitshetty Especially the emotional climax.. #777Charlie dog deserves an award for acting.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) June 9, 2022



फिल्म की लोग कर रहे तारीफ

ट्विटर (777 Charlie Twitter Review) पर लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. लोगों ने रक्षित की जमकर तारीफ की है. रमेश बाला नाम के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ट्रैकर ने ट्विटर पर फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं. उन्होंने कहा कि ये फिल्म दिल को छू लेने वाली है. उन्होंने रक्षित के साथ-साथ कुत्ते की तारीफ की और उसे अवॉर्ड दे डालने की भी बात की. मलिकार्जुन पाटिल नाम के एक शख्स ने इस फिल्म को सिर्फ फिल्म नहीं इमोशन बताया.

First half was fully filled with laughter moments & ends bit emotionally.Second half is complete emotional journey of Dharama & Charlie.#777Charlie #777CharlieinCinemas@777CharlieMovie @rakshitshetty https://t.co/leevYSib0n — ᴷᴳᶠ | | ⱽᴿ (@rskthemonsters) June 9, 2022



कुछ वक्त पहले आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में रक्षित ने कहा था कि ये फिल्म बाहुबली, केजीफ-2 या पुष्पा जैसी नहीं है क्योंकि उसमें जो किरदार थे वो जिंदगी से बड़े थे. उन्होंने इस फिल्म को असल जिंदगी के करीब बताया था.

