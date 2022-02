94th Academy Awards: क्या Suriya की फिल्म 'jai bhim' जीत पाएगी Oscar? फैंस बोले- 'ये जीतने लायक है'

साउथ सिनेमा के लिए ये गर्व का पल है कि एक्टर सूर्या स्टारर फिल्म जय भीम और मोहन लाल की मलयालम ऐक्शन फिल्म ‘Marakkar: Arabikadalinte Simham’ को ऑस्कर अवॉर्ड 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है. इस अवॉर्ड के लिए 276 फिल्मों का चयन किया गया है, इसी लिस्ट में ये दोनों फिल्में भी शामिल हैं. ऐसे में इसकी वोटिंग भी खत्म हो चुकी है और अकेडमी की ओर से कहा गया है कि ‘बैलेट को काउंट कर लिया है और नाम को सील कर दिया गया है.’ ऑस्कर नोमिनेशन की बड़ी घोषणा 8 फरवरी की रात को की जाएगी.

दरअसल, ट्विटर पर शो के होस्ट Jacqueline Coley के ट्वीट ने फिल्म ‘जय भीम’ को लेकर बज क्रिएट कर दिया है. एक ट्वीट में पूछा गया कि ‘कौन सा ऑस्कर नामांकन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया ला सकता है?’ इस पर होस्ट ने जवाब देते हुए लिखा, ‘जय भीम बेस्ट फिल्म के लिए. इस पर मेरा भरोसा करो.’ इसके बाद तो ट्विटर पर फैंस के रिएक्शन्स की झड़ी लग गई. एक के बाद एक लोग कमेंट्स कर रहे हैं और ‘जय भीम’ को लेकर दिए गए होस्ट के रिएक्शन को सच होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. होस्ट का ट्वीट वायरल हो गया है और उम्मीद जता रहे हैं कि होस्ट की बात सच हो.

#Oscars

94th Academy Awards Nominations will be out today, see what host Jacqueline has said about #JaiBhim pic.twitter.com/G9nM1zvVPB

— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) February 8, 2022