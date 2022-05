12वीं के बोर्ड एग्जाम में Ram Charan की RRR का जिक्र, बच्चों से पूछा गया Jr NTR से जुड़ा सवाल; पेपर हुआ वायरल

RRR questions in exam: अगर इतिहास या युद्ध के नायकों (War heros) पर बनी कोई फिल्म हो या फिर अतीत के किसी स्थायी प्रभाव वाली कोई बड़ी घटना को थिएटर्स में दिखाया जाए तो ऐसी कहानी को ख्याति मिलनी तय है. ऐसा ही एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की हालिया फिल्म ‘आरआरआर’ के साथ भी हुआ है. फिल्म को रिलीज हुए 50 दिन हो रहे हैं, लेकिन इसे लेकर लोगों में क्रेज बरकरार है. भले ही केजीएफ 2 यंगस्टर्स के बीच छाई हुई हो लेकिन RRR को परिवार के लोग भी देखने पहुंचे, जो कि देश भक्ति की अलख जगाती है. अब इस फिल्म के किरदार का जिक्र बोर्ड एग्जाम में भी सुनने को मिला.

राजामौली निर्देशित बाहुबली ने लोगों के जहन में लंबे समय तक एक सवाल छोड़ा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? जबकि आरआरआर से जुड़े एक सवाल का जिक्र तो बोर्ड एग्जाम में भी हुआ है. जी हां, कुछ वेब रिपोर्टों के अनुसार, फिल्म ने तेलंगाना स्टेट इंटरमीडियट एग्जामिनेशन पेपर (Telangana Intermediate Examinations) में जगह बनाई है. एग्जाम पेपर में ‘आरआरआर’ से जूनियर एनटीआर (Jr NTR) की कोमाराम भीम की भूमिका के बारे में एक सवाल पूछा गया था. यहां हम आपको वो प्रश्न भी बता रहे हैं जिसका जवाब बच्चों को परीक्षा में देना था. ये सवाल इंग्लिश के पेपर में पूछा गया था.

‘अब, आप फिल्म ‘आरआरआर’ में कोमाराम भीम के अवतार में जूनियर एनटीआर का प्रदर्शन देख चुके हैं…फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद अब आप इमेजिन करिए कि आपको एक टीवी चैनल में बतौर रिपोर्टर जूनियर एनटीआर से एक सवाल करने का मौका मिल रहा है.. नीचे दिए गए विवरण का उपयोग कर पूछे गए सवाल का उत्तर दें.’

In an examination question paper Asked about Jr ntr performance in RRR Movie….

That’s the impact BHEEM character created all over the Country…@tarak9999 @ssrajamouli@RRRMovie @AlwaysRamCharan #RRRMovie pic.twitter.com/iJ9rqi0L1N

