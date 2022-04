भारतीय सिनेमा के मशहूर एक्टर का निधन, 300 फिल्मों में काम कर बनाई थी पहचान

M Balayya Death: भारतीय फिल्म इंडस्ट्री (Indian Film Industry) के दिग्गज अभिनेता एम बालैया (M Balayya) का शनिवार (9 Arpil) सुबह हैदराबाद में उनके आवास पर निधन हो गया है, वे 94 साल के थे. उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था. उनके निधन के बाद टॉलीवुड (Tollywood) के कई सेलेब्स दिवंगत आत्मा के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं. अभिनेता और विधायक नंदामुरी बालकृष्ण (MLA Balakrishna) ने भी बलैया के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर एक नोट लिखा है.

M Balayya ने तापी चाणक्य द्वारा निर्देशित और सारथी स्टूडियो द्वारा बनाई गई एक सामाजिक फिल्म एथुकु पाई एथु (Ethuku Pai Ethu) के साथ एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की थी. उन्होंने ‘पार्वती कल्याणम’ (Parvati Kalyanam), ‘भाग्यदेवता’ (Bhagyadevata), ‘कुमकुम रेखा’ (Kumkuma Rekha), ‘कृष्णा कुमारी’ (Krishna Kumari) जैसी फिल्मों में अभिनय कर अपनी अहन पहचान बनाई थी. अफने करियर में उन्होंने लगभग तीन सौ फिल्मों में एक्टिंग की. उनके द्वारा लिखे गए एक नाटक Nalupu Telupu (ब्लैक-व्हाइट) को बाद में चेल्लेली कपूरम में बनाया गया और आंध्र प्रदेश सरकार से गोल्ड नंदी पुरस्कार (Gold Nandi award) का सम्मान प्राप्त किया.

Actor, MLA #NandamuriBalakrishna expressed his deepest condolences on the sudden demise of Veteran actor Shri #Balayya garu. pic.twitter.com/zdmHeBA143

— VamsiShekar ON DUTY (@UrsVamsiShekar) April 9, 2022