Puneeth Rajkumar को वन विभाग की ओर से दी गई श्रद्धांजलि, दिवंगत एक्टर के नाम पर रखा गया हाथी के बच्चे का नाम

कन्नड़ सिनेमा (Kannada Cinema) के दिवंगत सुपरस्टार पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) ने 29 अक्टूबर को 46 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद उनका परिवार और फैंस शोक में डूबे हैं. अभी लोग गम से निकल पाते एक्टर के नाम पर वन विभाग की ओर से नेक काम कर श्रद्धांजलि दी गई है. ‘अप्पू’ के नाम पर हाथी के एक बच्चे का नामकरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है. शिमोगा वाइल्डलाइफ डिविजन के अधिकारी नागराज की ओर से कहा गया कि ‘राजकुमार को श्रद्धांजलि के तौर पर हाथी के बच्चे का नाम उनके नाम पर रखा गया है.’

न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए नागराज ने कहा कि ‘पुनीत राजकुमार ने इस शिविर का दौरा किया था और वो 2 घंटे से ज्यादा समय तक उनके साथ थे. उन्होंने उस हाथी के बच्चे का साथ समय बिताया. जनता और कर्मचारियों के अनुरोध के बाद नागराज ने बच्चे का नाम दिवंगत एक्टर के नाम पर ही रख दिया है.’ वाइल्डलाइफ डिविजन के इस फैसले से लोगों ने खुशी जताई और उनके इस नेक काम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

#WATCH | “Puneeth Rajkumar had visited this camp & he was with us for more than 2 hours. He spent time with this elephant calf. After a request from staff, public, we named the calf after actor Puneeth,” Deputy Conservator of Forest (Shivamogga wildlife division), Nagaraj said. pic.twitter.com/3jApz94VTE

— ANI (@ANI) November 13, 2021