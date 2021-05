एक्टर R. Madhavan ने क्यों कहा ‘जब आपकी पत्नी आपको छोटा महसूस कराए’, तेजी से वायरल हो रहा Video!

View this post on Instagram A post shared by R. Madhavan (@actormaddy)

साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) के मशहूर एक्टर आर माधवन (R. Madhavan) का एक वीडियो इस समय काफी सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ‘जब आपकी पत्नी आपको छोटा महसूस कराए’. दरअसल इस वीडियो (Video) में उनकी पत्नी सरिता बिरजे (Madhavan Wife Sarita Birje) बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती नजर आ रही हैं, जिसे एक्टर ने शेयर कर अपनी वाईफ की जमकर तारीफ की है.माधवन ने वीडियो शेयर किया जिसमें पहले तो उनकी बीवी की पढ़ने की आवाज आ रही है, उसके बाद वो कहते हैं कि जब आपकी पत्नी इन हालातों में भी देश के गरीब बच्चों को पढ़ाए और आप पूरी तरह से अक्षम और बेकार (Incompetent and Useless) फील करें, जब आपकी वाईफ आपको छोटा महसूस कराए... वीडियो सोशल मीडिया (Madhavan Video) पर आतो ही सभी आर माधवन की वाईफ की दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे हैं. बता दें कि आर माधवन की वाईफ ग्लैमर की दुनिया और लाइमलाइट से दूर रहती हैं. उन्हें पार्टीज या फंक्शन्स में कम ही स्पॉट किया जाता है. लेकिन सोशल वर्क को लेकर उनके चर्चे पहले भी हुए हैं.25 मार्च को आर माधवन ने अपने कोरोना संक्रमित (Corona Positive) होने की जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा था कि ‘फरहान को रैन्चो को फॉलो करना था और वायरस हमेशा से उन्हें फॉलो कर रहा था. लेकिन ऑल इज वेल (All Is Well) और कोरोना (Corona Virus) भी जल्दी ही भाग जाएगा. मैं तेजी से ठीक हो रहा हूं’.वर्क फ्रंट की बात करें तो माधवन जल्द फिल्म रॉकेट्री में दिखाई देंगे. इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने फिल्म का एक क्लिप देखने के बाद उसकी तारीफ की थी. 'रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट' (Rocketry: The Nambi Effect) हिंदी, तेलुगू, मलयालम, तमिल, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी. ये एक एक बायोपिक है जो इसरो के एयरोस्पेस इंजीनियर नाम्बी नारायणन के जीवन से प्रेरित है. फिल्म में बताया जाएगा कि कैसे एक महान वैज्ञानिक पर जासूसी के आरोप लगते हैं.