Instagram Video: नेहा शर्मा ने ‘Happy Person’ के साथ वीडियो किया शेयर, जिम मे दिखा मस्तीभरा अंदाज!

Actress Gym Video: नेहा शर्मा (Neha Sharma) ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया था. उनका मोहक अंदाज हर किसी को उनकी ओर खींचता था. फिल्मों के साथ नेहा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. नेहा इंस्टाग्राम पर अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं. अपनी फिटनेस को लेकर भी नेहा काफी सजग रहने वाली एक्ट्रेस हैं. हाल ही में जिम में एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसे फैन्स जमकर लाइक और कमेंट कर रहे है. इस वीडियो में वो जिम में एक्सरसाइज तो कर रही हैं, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि नेहा का मन कहीं और ही है.

ऐसा ही एक वीडियो उन्होंने जिम से शेयर किया है, जिसमें वो अपनी बहन आइशा शर्मा के साथ इंग्लिश गाने Beggin पर खूब मस्ती और डांस करती दिख रही हैं. नेहा ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वो जिम में वर्कआउट कर रही हैं और साथ में अपनी बहन के साथ खूब मस्ती भी कर रही हैं. वीडियो में नेहा के बिंदास अंदाज को काफी पसंद किया जा रहा है. नेहा शर्मा (Neha Sharma Video) ने साथ में कैप्शन लिखा है ‘My happy place with my happy person. @aishasharma …a little happy dance’. नेहा के इस वीडियो पर कुछ ही समय में 4 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

बता दें, नेहा शर्मा (Neha Sharma) ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगू फिल्म ‘चिरुथा’ से की थी. इसमें वो एक्टर रामचरण तेजा के अपोजिट नजर आई थीं. वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेहा ने मोहित सूरी की फिल्म ‘क्रूक’ से एंट्री की थी. नेहा शर्मा (Neha Sharma) को आखिरी बार वेब सीरीज ‘Illegal’ में देखा गया था. इसके बाद जल्द ही वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) के साथ फिल्म ‘जोगीरा सारा रा रा (Jogira Sara Ra Ra)’ में दिखाई देंगी.

बता दें नेहा की बहन आईशा भी उन्हें लुक्स में टक्कर देती हैं और वो भी अपनी फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं. आईशा ने भी कुछ समय पहले एक बोल्ड फोटो पोस्ट की थी, जिसको लेकर वो काफी समय तक चर्चा का विषय बन गई थीं.