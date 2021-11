Pooja Hegde और Thalapathy Vijay बीस्ट के सेट से शेयर की चिलर वाइब, ड्रम बजाते इस अंदाज में दिखे दोनों

साउथ सिनेमा (South Cinema) के दिग्गज एक्टर थालापति विजय (Thalapathy Vijay) इन दिनों पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बीस्ट’ (Beast) को लेकर चर्चा में हैं. दोनों इसकी शूटिंग में बिजी हैं. इसी बीच अब एक्ट्रेस ने इसके सेट से अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें दोनों कलाकारों को एक साथ चिल करते हुए ड्रम बजाते हुए देखा जा सकता है. इसी तस्वीर को एक्टर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है. इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने बताया कि शूटिंग के 100 दिन पूरे हो गए हैं.

It’s “100th day of shooting”

100 days of fun with these amazing people #Beast ❤️ @actorvijay @hegdepooja @sunpictures pic.twitter.com/kgspauE8CL

— Nelson Dilipkumar (@Nelsondilpkumar) November 28, 2021