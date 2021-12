Allu Arjun की फिल्म 'Pushpa' में आइटम नंबर कर रहीं Samantha, जारी हुआ एक्ट्रेस का फर्स्ट डैशिंग लुक

पति से तलाक के बाद सामंथा Philip John संग कर रहीं 'Arrangements of Love'

Pushpa: The Rise- Samantha ने शुरू की करियर के पहले आइटम नंबर की शूटिंग

साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) पिछले कुछ दिनों से अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पुष्पा’ (Pushpa) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) इसमें स्पेशल सॉन्ग कर रही हैं. ऐसे में अब इसी में से एक्ट्रेस के आइटम नंबर का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, जिसमें उनका चेहरा तो नहीं बल्कि पिछला हिस्सा दिखाया गया है. इसमें उनका पहनाव और पोज तो कमाल का लग रहा है. इसके जारी किए जाने के बाद अब उनका फ्रंट लुक देखने के लिए फैंस काफी उत्सुक हो गए हैं.

सोशल मीडिया पर सामंथा का ‘पुष्पा’ से जो फर्स्ट लुक (Samantha first look) शेयर किया गया है, इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि एक्ट्रेस जोरदार पोज देते हुए नजर आ रही हैं और उनके चारों तरफ कलरफुल लाइट का इस्तेमाल इसे काफी अटरेक्टिव बनाया गया है. उनका फर्स्ट लुक (Samantha in Pushpa) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे मैथरी मूवी मेकर द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है. इसे शेयर करने के साथ ही लिखा गया, ‘हमारी फिल्म के लिए सिजलिंग नंबर को करने के लिए सामंथा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. आपने इसे एक अनुरोध पर किया.’ उनका ये सॉन्ग काफी रॉकिंग बताया जा रहा है. इसके लिए मेकर्स ने विशाल सेट का इस्तेमाल किया है. जल्द ही ‘द सिजलिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर’ को तैयार किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इसे मास्टर गणेश आचार्य कोरियोग्राफ कर रहे हैं. इसमें एक्ट्रेस अल्लू अर्जुन के साथ कुछ सिग्नेचर स्टेप्स करते हुए नजर आने वाली हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो सुकुमार (Sukumar) द्वारा निर्देशित ‘पुष्पा’ में सिर्फ एक स्पेशल सॉन्ग के लिए सामंथा ने 1.5 करोड़ तक की भारी कीमत की मांग की है.

Get READYY for A Rockstar @ThisIsDSP Sizzling Mass Musical Queen @Samanthaprabhu2 killing it with Icon Star @alluarjun pic.twitter.com/qLVVH1ZGKQ — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 1, 2021

‘पुष्पा द राइज’ का निर्देशन देवी श्री प्रसाद (Devi Sri Prasad) कर रहे हैं और मिस्त्री मूवी मेकर्स (Mythri Movie Makers) के साथ मुत्तमसेट्टी मीडिया बैनर्स तले इसका निर्माणा किया जा रहा है. फिल्म में रश्मिका अल्लू अर्जुन की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाएंगी. फिल्म में दूसरी इंडस्ट्री के स्टार्स भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं. इसमें मलयालम अभिनेता फहद फासिल और सैंडलबुड (Sandalwood) यानी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता के धनंजय (Dhananjaya) भी खास भूमिका में दिखाई देंगे.

